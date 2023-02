Bloco do Cercadinho volta depois de três anos com muitas atrações

Bloco do Cercadinho de Sete Lagoas volta depois de três anos com shows, brincadeiras e gastronomia para crianças de todas as idades

A volta da banda Rock Baby e a presença de super-heróis estão entre as novidades desta edição do evento

Depois de sete apresentações em 2018, 2019 e 2020 e uma pausa de três anos por conta da pandemia, para a alegria da criançada (e dos pais também), o Bloco do Cercadinho está de volta com seu pré-carnaval infantil 2023! Com patrocínios da Suspiro Festas, Fisk Idiomas, Mini Clube e Oggi Sorvetes, o bloco se apresenta no dia 12 de fevereiro, domingo, de 16h às 20h, na Lagoa do Cercadinho (bairro Panorama), em Sete Lagoas, com entrada franca e abertura da Banda Rock Baby.

No repertório, canções infantis “de ontem e de hoje” ganham arranjos de marchinhas com participação de escola de samba, brincadeiras, gastronomia e muito mais. Para incrementar o repertório, o Bloco do Cercadinho conta mais uma vez com o cavaquinista Fabrício Silva, ritmistas do Beco do Repolho do bairro Santa Luzia, berço do samba sete-lagoano, e a cantora e escritora Simone Costa nos vocais, além de Marcelo Sander no baixo, Arnon Jr. na guitarra e Lois Lanza na bateria.

A novidade desse ano fica por conta da volta da participação da Banda Rock Baby. “É de muita alegria e satisfação este reencontro da banda Rock Baby com o Bloco Cercadinho. Nós, como co-fundadores desse projeto maravilhoso, que a cada ano cresce mais, está lindo”, reforça Erick Pinguim, vocalista, violonista e palhaço da trupe. Barraquinhas de bebida e comida, doces, brinquedos, brincadeiras, palhaços, super-heróis e, claro, muito samba no pé para ninguém ficar parado, completam as atrações. “É um evento voltado para toda a família e, por isso, gostaríamos de convidar a todos para passar um fim de tarde super agradável conosco”, afirma Marcelo Sander, idealizador do projeto.

Apoios

O 4º Bloco do Cercadinho tem patrocínio da Suspiro Festas, Fisk Idiomas, Mini Clube e Oggi Sorvetes, e conta com os apoios da Escola Infantil Tatu Bolinha, Joaninha Brechó Infantil, Santa Lúcia Laboratório Médico, Unimed Sete Lagoas, Toledo Distribuidora e Prefeitura de Sete Lagoas. Informações: (31) 99737-9014. Além do show do dia 12 de fevereiro, o Bloco do Cercadinho também se apresenta no Carnaval de Inhaúma, no domingo, 19, às 14h; no Shopping Sete Lagoas também no domingo 19, às 16h30; e no Carnaval de Cordisburgo, na terça, 21, às 16h30.

♫Eu fico com a pureza da resposta das crianças…♫