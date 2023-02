Prefeitura entrega kits escolares para quase 17 mil alunos da rede municipal no início do ano letivo

Alunos da rede municipal de ensino iniciaram o ano letivo com um grande incentivo proporcionado pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Eles retornaram às salas de aula na última semana e estão recebendo os kits escolares completos para o desenvolvimento das atividades. São aproximadamente 17 mil alunos matriculados no berçário, maternal, anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental.

O prefeito Duílio de Castro e a secretária Roselene Teixeira fizeram a entrega simbólica dos kits no Centro Municipal de Educação Infantil São Vicente de Paulo, antigo Colégio Cenecista, na tarde desta quarta-feira, 8 de fevereiro, no bairro Jardim Arizona. “Nós queríamos cumprimentar e agradecer a todos os profissionais da Educação que fazem esse belo trabalho de melhorar cada vez mais o ensino em nosso município. É uma entrega simbólica, pois os kits já chegaram a todas as escolas municipais, desde o berçário até o nono ano”, afirmou o prefeito Duílio de Castro durante visita à escola.

O CEMEI São Vicente de Paulo é uma das novas escolas inauguradas no ano passado pela atual gestão. Um prédio amplo com estrutura completa e ensino em horário integral. “Esse espaço foi adquirido para ampliação dessa escola. Aumentamos as turmas e hoje atendemos a quase 600 alunos em 30 salas. Esta semana também iniciamos a capina de 13 escolas municipais e na próxima semana serão outras 13. É muita satisfação ter os kits sendo entregues a todos os nossos alunos mais um ano”, comemorou a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

Os kits escolares são completos, com cadernos, lápis, caneta, borracha, cola, tinta, tesoura, canetinha, massinha, mochila e até um tapete. Tudo para uma melhor educação e desenvolvimento de nossas crianças. “Ficamos muito satisfeitas de o prefeito e a secretária terem escolhido nossa escola para fazer a entrega simbólica desses kits. É um material muito bom que vai contribuir para o desenvolvimento de nossas atividades pedagógicas. A escola cresceu bastante e estamos usufruindo de todos os espaços. Muito obrigado a toda a equipe da Educação e à comunidade escolar”, agradeceram a diretora Néucia Silva Souza e a vice-diretora Cibele Ribeiro.