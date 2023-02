Saúde de Sete Lagoas capacita lideranças para melhoria no atendimento ao cidadão

Liderança disruptiva na prática. Com esse tema, a Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas promoveu, na tarde desta quarta-feira (9), uma capacitação com lideranças de diversos setores da pasta. O objetivo é prestar cada vez melhores serviços aos pacientes e acompanhantes em suas dezenas de unidades.

De acordo com o prefeito Duílio de Castro, que abriu o treinamento, é preciso humanizar cada vez mais o atendimento. Para isso, segundo o prefeito, é preciso que o servidor tenha mais empatia e seja criativo diante das adversidades. “Devemos ajudar as pessoas e fazer os funcionários entenderem, tratar bem as pessoas, acolherem, tentar resolver os problemas, dar solução, conversar com elas”, afirmou.

A capacitação, realizada na Faculdade Ciências da Vida, contou ainda com palestra da coordenadora do Núcleo de Risco do Hospital João XIII, enfermeira do SAMU de Belo Horizonte e conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Erika Santos. “Essa é uma oportunidade muito importante em que reafirmamos nosso compromisso em três pilares: competência técnica, ética e humanização. Temos que ter respeito pelo cidadão, o paciente, o acompanhante, respeitando os princípios do SUS de universalidade e integralidade em seu cuidado”, reiterou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

“Parabéns à Secretaria de Saúde pela inciativa. Essa proposta foi muito boa e a palestrante foi sensacional. Motivadora, experiente e humana. Nos fez refletir e acreditar que podemos mais quando se há comunicação, organização, humanização e equipe. Com certeza saímos de lá pessoas melhores que antes”, afirmou o médico coordenador da UPA, Dr. Gleyson Lanza. “Fiquei muito emocionada ao ouvir a palestrante e realmente me deixei levar pela energia e acreditar que, por mais dificuldades que passamos, ainda existem pessoas capazes de nos motivar”, completou Ana Paula Carvalho, coordenadora da Unidade de Acolhimento Adulto.

Por Ascom PMSL