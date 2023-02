América renova com zagueiro Júlio, destaque da base e recém-promovido ao profissional, até 2025

“Por estar há muito tempo no Clube, estou muito feliz porque é um sonho subir para o profissional e renovar o contrato. Não tenho palavras para descrever este momento.

Além do segundo lugar na Copinha, Julio conquistou o Campeonato Mineiro sub-20 de 2021, e o vice em 2022, ambos enfrentando o Cruzeiro na final. Agora no profissional, o jogador espera repetir o bom desempenho apresentado na base. Para isso conta com as companhias de Éder, Renato Silva, Iago Maidana, Wanderson e do polivalente Danilo Avelar.

Hoje em Dia