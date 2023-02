Cruzeiro inicia venda de ingressos para clássico contra o Atlético; veja valores

Especial: Ismênia, Minas, Pitangui – Inteira: R$ 120,00; Meia: R$ 60,00

Cadeira: Ismênia, Minas, Pitangui – Inteira: R$ 95,00; Meia: R$ 47,50

Vip: Minas – Inteira: R$ 240,00; Meia: R$ 120,00

Vip: Pitangui – Inteira: R$ 260,00; Meia: R$ 130,00

Sócios da categoria “Time do Povo, por exemplo, tem ingressos a R$ 10, no entanto, a venda para essa categoria só se inicia na quinta, correndo o risco dos bilhetes já estarem esgotados, já que o jogo é no Independência, que tem capacidade para pouco mais de 22 mil torcedores.