Com direito a dois gols de falta de Hulk, Galo vence o Democrata e segue invicto no Mineiro

Após um primeiro tempo fulminante,com direito a dois gols de falta do artilheiro Hulk, e um de Paulinho, o Atlético venceu o Democrata de Sete Lagoas, nesta quarta-feira (8), no Independência, por 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, e segue invicto na competição e líder isolado do Grupo A, com 12 pontos entre os doze disputados. Já o Democrata, permanece sem vencer no estadual e soma apenas um ponto no Grupo B, que tem o América como líder, com 10.

O jogo começou quente e com apenas um minuto de bola rolando,o atacante Barba cobrou falta da intermediária e a bola passou tirando tinta da trave de Everson. Se a do Barba raspou, a do artilheiro Hulk, quase da mesma distância, morreu no fundo das redes, aos 12 minutos. O tiro certeiro do atacante foi no centro do gol e Gustavo Silva aceitou. Foi o quarto gol de Hulk no Mineiro, que se isolou na ponta da artilharia.

E só dava Galo em campo. O time alvinegro impunha velocidade e eficácia, tanto no setor defensivo quanto no ataque. A tamanha pressão surtiu efeito, novamente em cobrança de falta da meia-lua. Aos 34 minutos, Hulk foi para a cobrança e soltou uma pedrada no ângulo direito de Gustavo Silva, que nada pôde fazer. Fazendo o segundo do Atlético e o quinto dele no estadual. O ídolo alvinegro chega a 70 gols em 117 jogos com a camisa do Galo.