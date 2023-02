Urgente: Homem é assassinado a tiros na porta de sua residência em Sete Lagoas

Um indivíduo identificado com inciais P. A foi assassinado na tarde desta quarta-feira (08/02) no bairro Iraque.

Conforme apurou a redação, a vítima estava em um Ford KA – na Av. Norte Sul, já na porta de sua residência – quando foi surpreendido por homens em uma moto que, após emparelhar com o veículo, deram vários tiros de arma de fogo contra Pablo.

Em seguida, fugiram na direção contrária, sentido bairro Jardim dos Pequis. O SAMU chegou para socorrer a vítima, mas o óbito foi constatado no local, com ele ainda dentro do carro.

Até o momento, sem suspeitos ou motivação do crime.

Matéria em atualização

Com Plantão Regional