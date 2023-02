Hemominas terá apoio da advocacia mineira para ampliar doação de sangue em todo o estado de Minas Gerais

A Fundação Hemominas e a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais da OAB-MG (CAAMG) assinaram protocolo de intenções para iniciar – imediatamente – a Campanha Doe Sangue Tipo OAB.

A iniciativa irá estimular os mais de 140 mil advogados e advogadas mineiras a doarem sangue. A quantidade de subseções da OAB em todo o estado (257) permitirá que a CAAMG desenvolva ações direcionadas, de acordo com as necessidades das unidades do Hemominas na capital e interior.

O conselheiro seccional da OAB/MG, Juselder da Mata foi quem idealizou o projeto. “A ideia surgiu de um espírito de solidariedade com o próximo e sobretudo uma iniciativa para salvar vidas. Todos nós sabemos que os bancos de sangue do nosso estado de Minas Gerais constantemente estão em baixa e campanhas como essa são importantes para garantir que nenhum procedimento seja cancelado” diz o conselheiro.

Serão criadas peças gráficas e digitais para divulgação nas salas da OAB como cartazes, matérias para o site e mídias para as redes sociais. Vídeos informativos também serão veiculados nos eventos realizados pela CAAMG e OAB em todo o estado, bem como a mobilização da classe para a doação.

O presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun, ressalta que envolver a advocacia mineira na Campanha Doe Sangue Tipo OAB pode ser uma forma de conscientizar toda a sociedade para a importância da doação de sangue.

“A CAAMG está presente em todos os cantos de Minas. Por isso vamos incentivar o grande número de inscritos na OAB, cerca de 140 mil pessoas e a presença em 240 subseções para aumentar o número de doações”, explica Gustavo Chalfun.

A presidente da Fundação Hemominas, Júnia Cioffi, lembrou que a OAB e a CAAMG são instituições que possuem capacidade de estimular a doação de sangue e ampliar os estoques dos hemocentros. Contamos com as advogadas e os advogados mineiros para que seja uma iniciativa de sucesso”, conclui.

Assessoria de Imprensa CAAMG