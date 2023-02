Pré-carnaval de Sete Lagoas chega na reta final com encontrão de blocos, shows infantis e concurso de fantasias

De 14 de janeiro a 17 de fevereiro, aos fins de semana, os foliões curtem o melhor pré-carnaval da região, com apoio da Prefeitura

O pré-carnaval de Sete Lagoas está chegando ao fim, mas ainda tem uma programação intensa neste final de semana, de 10 a 12, e também na sexta-feira, 17 de fevereiro. A programação começa nesta sexta, de 16h às 22h, com Dj João e Bloco Mocidade Alegre, em frente à Arena MVP (R. Ursine Campelo, 41, Boa Vista). Já no sábado, haverá o grande “Encontrão dos Blocos”. Às 13h, os blocos Virgens do Boa Vista, As Poderosas e PCD Folia se encontram em frente ao bar 4 Estações e seguem até o Boa Vista, onde se encontram com o bloco Axé Saudade. A partir das 15h, shows com as bandas Levada, Vai Que Cola e Grupo Samba Gol, que também se apresentaram ao longo do pré-carnaval, nos finais de semana anteriores.

Já no domingo, 12, tem uma programação especial para as “crianças de todas as idades”. É a 4ª edição do Bloco do Cercadinho, o bloco de pré-carnaval infantil de Sete Lagoas. Com abertura da Banda Rock Baby, o evento começa às 16h, na Lagoa do Cercadinho, com muita diversão, gastronomia e brincadeiras. No repertório, canções infantis “de ontem e de hoje” ganham arranjos de marchinhas com participação de ritmistas do Beco do Repolho, do bairro Santa Luzia, berço do samba sete-lagoano. O 4º Bloco do Cercadinho tem patrocínio da Suspiro Festas, Fisk Idiomas, Mini Clube e Oggi Sorvetes, e conta com os apoios da Escola Infantil Tatu Bolinha, Joaninha Brechó Infantil, Santa Lúcia Laboratório Médico, Unimed Sete Lagoas, Toledo Distribuidora e Prefeitura de Sete Lagoas.

Finalizando o nosso pré-carnaval 2023, na sexta, 17, a partir das 18h, uma das mais tradicionais manifestações carnavalescas de Sete Lagoas está de volta: o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida apresenta: Banda Mole – O Retorno!, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha). De acordo com o carnavalesco Aloiz Marinho, presidente do Grêmio, o grupo surgiu há mais de 30 anos, na época em que aconteciam os desfiles dos blocos caricatos e carnavalescos e das escolas de samba na Av. Antônio Olinto. “O objetivo da banda era ir quem quisesse, independentemente de sexualidade, credo ou formação. Era a abertura do carnaval de Sete Lagoas e antes do seu trajeto em torno da lagoa Paulino, tínhamos o concurso de fantasias com apresentações e performances dos artistas na Praça do CAT”, lembra.

Inclusive o concurso de fantasias, nas categorias Transformista, Caricato e Fantasia, é outra atração que também está de volta, com premiações de até R$ 200 para as melhores performances. “Depois de tantos anos adormecida e esquecida, a Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida, em parceria com a Prefeitura, resgata essa festa tradicional nos carnavais de Sete Lagoas e o concurso de fantasias faz parte disso”, comemora o prefeito Duílio de Castro. “Era um carnaval irreverente, todos se fantasiavam e se divertiam e é isso o que queremos resgatar”, reforça o prefeito. Para participar do concurso, as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (31) 98543-6324.