Vagner Mancini vê América-MG prejudicado por arbitragem em empate: “Árbitro se equivocou”

Técnico do América valorizou postura da equipe contra o Athletic, mas criticou a decisão do árbitro de expulsar o atacante Dadá Belmonte, com segundo cartão amarelo

Após empate do América-MG por 1 a 1 fora de casa, o técnico Vagner Mancini criticou a decisão da arbitragem de expulsar Dadá Belmonte, na primeira parte do segundo tempo. O treinador do Coelho elogiou a postura do time jogando em um sistema diferente, mas considerou que a decisão do juiz foi equivocada.

Dadá Belmonte recebeu o primeiro amarelo no jogo ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos da segunda etapa, em chute de Alasson, a bola explode no braço do jogador, que é expulso pelo segundo cartão amarelo.

Na coletiva de imprensa após o jogo, Mancini reconheceu o toque no braço, mas defendeu a intenção de Dadá, que, segundo ele não era de colocar a mão na bola. O técnico afirmou que o árbitro Felipe Fernandes de Lima só expulsou o atacante após ser pressionado em campo por jogadores do Athletic.