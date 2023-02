Cruzeiro perde para o Pouso Alegre em casa e chegará pressionado no clássico com o Atlético

O Cruzeiro está em segundo no Grupo C, mas pode ver o Democrata, líder, aumentar a vantagem, e ainda ser ultrapassado pelo Tombense, que jogam nesta quarta (08). Lembrando que apenas o líder de cada grupo e o melhor segundo colocado geral se classificam para a fase final.

Após o gol do Pousão, o time cruzeirense seguiu tendo domínio do jogo, mas mal organizado em campo, o que fez com que Pezzolano fizesse três alterações com apenas 30 minutos de bola rolando. As mudanças deixaram o time mais arrumado, mas ainda sem conseguir criar grandes chances.

O segundo tempo começou com o Cruzeiro novamente dominando o jogo, mas agora tentando ser mais incisivo. No entanto, quem chegou primeiro com perigo foi o Pouso Alegre, com um chute de Minho, do meio campo, que quase entrou no gol de Rafael Cabral. A Raposa assustou pela primeira vez apenas aos 23 minutos, quando Gilberto recebeu cruzamento na área e cabeceou rente ao travessão. Na sequência, foi a vez de Wesley receber cruzamento na pequena área e testar por cima do gol.

Aos 40 minutos, Bruno Rodrigues tentou mais um lance de cruzamento que acabou indo direto para o gol, porém, o goleiro George estava atento e evitou o empate cruzeirense. Aos 46, o arqueiro foi exigido novamente em lance de Bilu. No último minuto do jogo, a Raposa teve uma falta na entrada da área para tentar empatar, mas a cobrança ficou na barreira.

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá o clássico contra o Atlético, na segunda-feira (13), novamente no Independência. Já o Pouso Alegre vai receber o Tombense no domingo (12).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 POUSO ALEGRE

Cruzeiro

Rafael Cabral; Wesley Gasolina (Rafael Bilu), Lucas Oliveira, Reynaldo (Eduardo Brock) e Igor Formiga (Ian Luccas); Marquinhos Cipriano (Nikão), Ramiro e Wallisson (Neto Moura); Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues.

Técnico: Paulo Pezzolano

Pouso Alegre

Cairo (George); Nando, Heitor, Vitão e Gabriel Carioca; Igor Pereira (Wellington), Carlinhos e Christian; Michael Paulista (Igor Carvalho), Ingro (Amarildo) e Minho (Rodrigo Carioca)

Técnico: Eugênio Souza