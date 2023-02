Ensino Médio em Tempo Integral será ampliado para 721 escolas da rede estadual

Governo investirá R$ 200 milhões em laboratórios profissionais, materiais e formação de profissionais

A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) anuncia mais uma expansão do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), nas escolas da rede estadual mineira. A partir deste ano, a modalidade de ensino será disponibilizada em 721 escolas, abrangendo 406 municípios, dos quais 68 terão, pela primeira vez, pelo menos uma unidade que irá oferecer a modalidade. Das novas escolas, 40 irão ter exclusivamente o EMTI Profissional. Com a ampliação, serão disponibilizadas pela SEE/MG cerca de 120 mil vagas. Até 2022, o EMTI era oferecido em 591 escolas estaduais.

Dentre as 721 unidades, 306 oferecerão pelo menos um curso técnico dentre as 18 opções de formação técnica: Açúcar e Álcool, Agroecologia, Agronegócio, Agropecuária, Celulose e Papel, Desenvolvimento Cultural, Desenvolvimento de Sistemas, Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Logística, Marketing, Mecânica, Química, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias do EMTI Profissional, ou seja, haverá uma expansão de cerca de 50% na oferta desta modalidade.

Formações

Desde 2019, quando foi implementado o EMTI na rede estadual, cerca de 13 mil professores já foram formados de maneira contínua por meio de encontros presenciais e/ou remotos, sendo 440 horas destinadas a formações presenciais e 172 horas a encontros virtuais. Além disso, buscando o fortalecimento das premissas desta política pública, foram conduzidas e executadas 12 Formações de Ações Protagonistas, direcionadas aos jovens estudantes do EMTI.

Para o acompanhamento e suporte da implantação do EMTI, foram cerca de 6 mil horas dedicadas aos Ciclos de Acompanhamento Formativos (CAF), 6.370 Cadernos de Formação foram distribuídos às Equipes Escolares e Laboratórios de Práticas Experimentais de Física e Biologia já estão implementados em diversas escolas.

A coordenadora geral da Educação Integral e Profissional da SEE, Andréa Botelho, destaca os objetivos do programa: “O Ensino Médio em Tempo Integral trabalha com foco no desenvolvimento da excelência acadêmica, buscando práticas eficazes de aprendizagem, na formação para a vida , fortalecendo e consolidando valores e a capacidade de fazer escolhas e o desenvolvimento de habilidades para o século XXI onde se propõe o desenvolvimento da capacidade de enfrentamento dos desafios da contemporaneidade”, ressaltou.

Neste ano, o Governo de Minas prevê investir cerca de R$ 200 milhões no programa para aquisição de laboratórios profissionais, laboratórios de práticas experimentais, materiais de consumo, materiais permanentes e formação de profissionais. Já iniciou o processo de identificação dos itens e equipamentos necessários à aquisição dos laboratórios profissionais, que serão adquiridos ou atualizados em 2023 em escolas que ofertam o EMTI Profissional.

Vagas remanescentes

As inscrições para as vagas que não foram preenchidas durante o Cadastro Escolar de 2023, no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), seguem abertas até dia 10/2. O interessado maior de 18 anos ou o responsável pelo aluno menor de idade deve acessar o este site, preencher o formulário de inscrição e selecionar o tipo de ensino, nível, etapa e turno que o aluno pretende estudar.

Importante destacar que ao fazer a opção por uma escola, o encaminhamento é imediato e o candidato terá dois dias úteis para confirmar a matrícula, de forma presencial, na instituição escolhida, apresentando a documentação necessária. Se o candidato não confirmar a matrícula dentro do prazo estabelecido, a vaga será disponibilizada para outro candidato.

Agência Minas