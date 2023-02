Fhemig oferece cem vagas para médicos em Belo Horizonte

Oportunidades são para generalistas e especialistas para atuação no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência, no Hospital Eduardo de Menezes, e no Complexo de Especialidades

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com três editais de processo seletivo simplificado para contratação de profissionais médicos em diversas especialidades.

Os vencimentos básicos, acrescidos de vantagens e benefícios, que variam de acordo com o local de atuação e a função a ser exercida, chegam a R$ 6.385. As inscrições, abertas nesta quarta-feira (8/2), podem ser feitas até a próxima terça-feira (14/2).

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência – Hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins (Edital: https://bit.ly/3lnyks4)

– duas vagas para médicos generalistas, sendo uma para atuação na radiologia e diagnóstico por imagem e, a outra, para atuação na pediatria – carga horária: 12 horas semanais;



– duas vagas para médicos especialistas, 12 horas semanais, nas áreas de anestesiologia e neurocirurgia;



– dez vagas para médicos especialistas, 24 horas semanais, nas seguintes áreas: anestesiologia; clínica médica; especialista para atuação no CTI (clínica médica, medicina intensiva, anestesiologia ou cirurgia geral); especialista para atuação na toxicologia (clínica médica, medicina de emergência, terapia intensiva adulto, cardiologia, anestesiologia, nefrologia e toxicologia médica); especialista (qualquer área) para atuar no faturamento; especialista (qualquer área) para atuar na coordenação médica; oftalmologista (atendimento em trauma e atuação no banco de olhos); geneticista; pediatra; e cirurgião plástico.

Complexo de Especialidades – Hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcanti

(Edital: https://bit.ly/3Xj32zT)

– quatro vagas para anestesiologistas, carga horária 12 horas semanais;



– 17 vagas para anestesiologistas, carga horária 24 horas semanais; – duas vagas para cirurgião geral, 24 horas semanais;



– uma vaga para cirurgião pediátrico, 24 horas semanais; – 13 vagas para médicos clínicos, 12 horas semanais; – 20 vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais; – quatro vagas para ginecologistas, 12 horas semanais; – uma vaga para ginecologista, 24 horas semanais; – uma vaga para oncologista, 12 horas semanais; – duas vagas para oncologistas, 24 horas semanais; – uma vaga para pediatra, 12 horas semanais; – três vagas para pediatras, 24 horas semanais; – uma vaga para psiquiatra, 12 horas semanais; – e duas vagas para radiologistas (diagnóstico por imagem), 24 horas semanais.

Hospital Eduardo de Menezes

(Edital: https://bit.ly/3YxvmzD)

– cinco vagas para especialistas, 12 horas semanais, nas áreas: radiologia, psiquiatria, patologia, hematologia e reumatologia; – duas vagas para especialistas, 24 horas semanais, sendo uma para médico clínico (atuação em medicina intensiva) e, a outra, para endocrinologista, ginecologista ou médico clínico; – seis vagas para médicos generalistas, 12 horas semanais; – e uma vaga para generalista, 24 horas semanais.

Como ingressar na Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais disponibiliza todos editais de processos seletivos em www.fhemig.mg.gov.br, na opção “Como Ingressar na Fhemig”.

Por limitação da plataforma, a Fhemig recomenda o acesso pelos navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

Agência Minas