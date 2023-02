Cemig destaca dicas de economia em períodos de alta temperatura

Companhia alerta que, nesta época do ano, clientes devem ficar atentos ao aumento do consumo de energia

Nesta época do ano em que as altas temperaturas são constantes, pode ocorrer aumento no consumo de energia elétrica nas residências e estabelecimentos comerciais. É comum utilizar equipamentos para refrescar o ambiente, como ventiladores, climatizadores de ar e aparelhos de ar-condicionado. Por isso, a Cemig volta a alertar os seus quase 9 milhões de clientes sobre o aumento do consumo de energia e dá dicas de economia para este período do ano.

Em relação aos equipamentos para refrescar o ambiente, o ventilador é o mais popular, uma vez que geralmente é o aparelho mais em conta para se adquirir. Além disso, esse equipamento possui a menor potência dentre os três citados. Ainda assim, segundo Thiago Batista, engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, apesar de gastar menos energia, o cliente deve ficar alerta para o tempo de utilização do ventilador.

“O consumo de energia depende, basicamente, de duas variáveis: potência em Watts (W) dos equipamentos e tempo de utilização (em horas). Para utilizar corretamente a energia, deve-se atuar nessas duas variáveis. Por isso, mesmo que o ventilador tenha uma potência menor, se o aparelho ficar por longo período ligado, o cliente poderá ter um aumento significativo na conta de energia”, explica o engenheiro.

O especialista da Cemig também esclarece que o ar-condicionado tem uma potência elevada e que funciona de forma similar à geladeira, só que retirando o ar quente do ambiente. Por isso, ele recomenda que o consumidor fique atento ao tempo de utilização. Para os clientes que estão pensando em adquirir um aparelho desse tipo, o ideal é comprar os que têm selo Procel ou que venham com a etiqueta do Inmetro com a letra “A”, pois são os mais eficientes.

“Para as residências, existem dois modelos: o do tipo janela (menos eficiente) e o split, que é mais eficiente. Na aquisição de qualquer um deles deve-se dar preferência para aqueles com o selo Procel ou categoria ‘A’ – mais eficientes. Esse selo indica ainda o consumo provável mensal devido a sua utilização”, afirma.

Período pode significar economia no banho

Em virtude de sua grande potência, o chuveiro consome muita energia, sendo responsável por uma grande fatia da fatura de energia. Entretanto, nesta época do ano, as pessoas podem diminuir a potência do equipamento para reduzir o consumo e mesmo assim tomar um banho com a água em temperatura agradável.

“Ao colocar a chave do chuveiro na posição verão, as pessoas podem ter economia de, aproximadamente, 30% do consumo do aparelho ligado em sua potência máxima. Mas, mesmo assim, é importante que o tempo seja mantido, pois não adianta diminuir a potência do equipamento e aumentar o tempo de banho”, alerta Batista.

Confira mais dicas de economia de energia

• Você sabia que substituir um ar-condicionado representa, mensalmente, uma economia de até 49%, energia suficiente para tomar 70 banhos, 500 horas de TV ligada ou recarregar 7 mil celulares? E que isso, financeiramente, equivale a seis torneiras pingando continuamente durante um mês inteiro?

• Buscar aparelhos eletrodomésticos eficientes e substituir as lâmpadas de casa por lâmpadas LED pode representar, mensalmente, uma economia de até 75% no consumo. A energia poupada seria suficiente para tomar 23 banhos, 180 horas de TV ligada ou dar 2,3 mil recargas em celulares. Financeiramente, isso equivale a duas torneiras pingando continuamente durante um mês.

• As geladeiras também podem representar mensalmente uma economia de até 48%, se substituídas por modelos eficientes. Essa economia significa energia para tomar 20 banhos, 150 horas de TV ligada ou dar 2 mil recargas em celulares. Financeiramente, neste caso, seriam mais duas torneiras pingando durante um mês inteiro.