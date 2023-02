Justiça do Trabalho descarta estabilidade a gestante admitida por contrato de trabalho temporário

O juiz Alexandre Reis Pereira de Barros, titular da 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre, afastou o direito à estabilidade no emprego pretendida por uma gestante admitida por contrato de trabalho temporário. Não houve dúvidas de que a empregada estava grávida quando foi dispensada. Entretanto, de acordo com o julgador, diante da ausência de previsão legal, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei 6.019 de 1974.

Para o julgador, a análise da questão se resumiu à verificação se, tendo firmado contrato de trabalho temporário, a empregada teria ou não direito à estabilidade prevista para a gestante. E, para o juiz, a resposta para essa pergunta é negativa. No processo, a trabalhadora invocou a Súmula 244 do TST, que reconhece a estabilidade da gestante às empregadas admitidas por contrato por prazo determinado. Mas o juiz afastou a aplicação da Súmula, por se tratar de contrato temporário.

Segundo o julgador, não se pode dizer que o contrato temporário se equivaleria ao contrato por prazo determinado regulado nos artigos 479 a 481 da CLT. Nessa modalidade contratual, há proteção legal inclusive contra a rescisão antecipada, mediante pagamento de indenização. Houve recurso, mas a sentença foi mantida pelos julgadores da Segunda Turma do TRT-MG.

Secretaria de Comunicação Social- TRT 3ª Região