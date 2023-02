A terça-feira (7) em Sete Lagoas será de temperaturas máximas caindo (apesar do calorão) e de chuva durante boa parte do dia.

De manhã até à noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima registrada foi de 20ºC, com máxima chegando a 30ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sete Lagoas está sob alerta de chuvas intensas, também emitido pelo Inmet, com precipitações de ate 50mm e ventos intensos.

Da redação com Inmet