Procura emprego? Confira as vagas de trabalho disponíveis no SINE Sete Lagoas

Mecânico manutenção: reparos mecânicos nos veículos pesados (caminhão e ônibus) sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos dos veículos, leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem. Realização de auditoria de produtos acabados em área dedicada para tal atividade.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Elétrica, Eletrônica ou correlatas Completo.

Eletricista Automotivo: Montagem e reparo de todos os sistemas elétricos e eletrônicos dos veículos. leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem. Experiência como eletricista de manutenção em caminhões e ônibus. Habilidade no manuseio de torquímetro, multímetro, ferro de solda, apertadeiras pneumáticas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Mecânica Completo.

Empregada Doméstica: Cuidar da casa, saber cozinhar, lavar e passar-Disponibilidade para trabalhar no bairro Fazenda Velha.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

Atendente de Setor/Supermercados : Atender cliente, repor, organizar produtos no balcão, fazer conferencia de etiquetas de preços, fatiar produtos, embalar produtos, pesar produtos, limpeza local de trabalho.

Experiência: Não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Padeiro/Supermercados: Fazer massas de pão, modelar, assar produtos da padaria (pães, salgados, biscoitos, bolos) Fazer limpeza do setor e maquinários , repor produtos destinados a fabricação na padaria -Disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

Assistente de Cobrança: realizar cobrança de pessoa física e jurídica, negocia formas de pagamento e analise de títulos. registra informações de negociação, controla planilhas e atualiza cadastros- CNH A ou B obrigatório.

Experiência: Não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de Linha de produção: serviço braçal requer esforço físico para trabalhar com paletes.

Experiência: Não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo.

Servente de Pedreiro

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Pedreiro de Manutenção

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Caseiro: Cuidar da casa, plantações é obrigatório morar no local.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo.

VAGA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

VAGA PCD/Auxiliar de Linha de Produção: Auxiliar na produção, no processamento e embalagem dos alimentos; abastecer as máquinas com matéria prima e embalagem de acordo com o planejamento de produção, realizar a limpeza diária e geral dos equipamentos, piso e parede do local de trabalho.

Experiência: Não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Auxiliar Técnico Eletrônico: Auxiliar na instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego; passagem de cabos de rede subterrânea; análise de falhas de hardware e de comunicação, programação de parâmetros dos equipamentos, criação de relatórios diários com descrição dos serviços executados; Identificar e separar materiais, ferramentas e equipamentos para a manutenção/instalação, desejável formação em eletrônica, eletrotécnica ou afins e CNH: B.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de Logística: emissão de notas fiscais, comprovantes de entregas , documentação na área de expedição, controles Internos de frota em analise no processo logístico de transportes, identificando pontos que podem ser melhorados- Ter conhecimento na área Logística de Transportes.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Mecânico Diesel: Realizar diagnósticos e manutenção preventiva em carretas: montagem e desmontagem de motores será um diferencial ,caixa ,diferencial ,componentes de suspensão ,freios ,direção e auxiliares. Necessário conhecimento na área em geral de mecânica diesel em geral.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Operador de Caixa: atuar em loja de conveniência, atendimento ao cliente, controle de estoque.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Montador de Moveis – Obrigatório CNH :B.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Trabalhador no cultivo de mudas: Conhecimento de produção de mudas nativas, Conhecimento de produção de mudas nativas, semeio, repicagem, irrigação, adubação, rotação de mudas no viveiro, controle de pragas e doenças, rustificação e manutenção de mudas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Carga e Descarga para Material de Construção.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Vendedor em loja de Material de Construção

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

VAGA TEMPORARIA/Soldador: Disponibilidade para trabalhar no Desterro de Entre Rios-MG.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

VAGA TEMPORARIA/Mecânico Montador: disponibilidade para trabalhar no Desterro de Entre Rios-MG.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

VAGA TEMPORARIA/Caldeireiro: Disponibilidade para trabalhar no Desterro de Entre Rios-MG.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

VAGA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

VAGA PCD/Auxiliar de escritório: Executar serviços eventuais de digitação e conferência de documentos; Receber, conferir, empacotar comprovantes de entrega de mercadorias no sistema. Embalá-los, guardá-los em “caixas box” e acomodá-las no arquivo; Auxiliar em tarefas de apoio administrativo de menor complexidade.

Experiência: Não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Pedreiro de Acabamento

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

VAGA TEMPORARIA/Auxiliar de montagem: auxiliar na montagem de veículos, realizando a instalação de componentes. organizar e administrar o fluxo de produção, conferencia e inspeção de produtos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Operador de Loja/Supermercados: Atender no caixa, registrar produtos; fazer a reposição de mercadorias; precificar os produtos; atender nos balcões da loja; auxiliar na organização, limpeza do local e equipamentos de trabalho; oferecer produtos e serviços aos clientes; organizar e contar o estoque -Disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Soldador: Habilidade com Solda MIG.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

Montador: Montagem de Estruturas Metálicas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

Empregado(a) Domestico(a): Serviços domésticos em geral, lavar passar e cozinhar.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

Técnico em Segurança no Trabalho: Obrigatório CNH:B.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Segurança no Trabalho Completo.

VAGA ESTAGIO/ Técnico em Metalurgia: Adquirir pratica em Siderurgica.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Metalurgia em andamento a partir do 2° Modulo.

Forneiro: Executar o vazamento do alto forno; fazer o acompanhamento da corrida de ferro gusa e comunicar ao superior as anormalidades ocorridas; verificar o estado das tubulações da água de resfriamento e verificar o estado dos bicos das ventaneiras-6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Forno: Auxiliar o forneiro na preparação da bica de escória e bica de gusa, no vazamento do alto forno; preparar a bica de ferro gusa, retirar escoria e realizar limpeza de todo o local de trabalho-6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Carpinteiro: Experiência em obras, montagem de formas de madeira e metálica.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

Vaga de Estagio/Auxiliar Administrativo: apoio de acompanhamento de coletas e entregas de parceiros, organização de documentos do setor e apoio no atendimento aos clientes internos e externos.

Experiência: Não exige – Escolaridade: Cursando Administração ou Logística até penúltimo período de formação.

