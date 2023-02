Instituições de ensino devem celebrar convênio para participar do programa de estágios da Prefeitura

Somente alunos de escolas conveniadas podem concorrer a vagas em diversos setores da administração direta

A Prefeitura de Sete Lagoas está elaborando edital para realização de mais um processo seletivo de contratação de estagiários. Com isso, a Comissão de Estágio do Município ressalta a necessidade de instituições de ensino manifestarem o interesse de oferecer esta oportunidade aos seus estudantes. O convênio também deve ser renovado por instituições que já participaram anteriormente.

O processo seletivo visa à contratação de estagiários nas secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura de Sete Lagoas para estudantes que estejam cursando o ensino técnico, de Graduação Tecnológica e Graduação com Bacharelado/Licenciatura. O novo edital está previsto para publicação no dia 15 de fevereiro.

No último processo seletivo, realizado no segundo semestre de 2022, estavam conveniadas as seguintes instituições de ensino: Atenas, CEDIN, Cesumar, Cefap, Faseh, Uniasselvi, Newton Paiva, Unopar, Facsete, Santo Agostinho, Fabras, Unifemm, Fumep, Unilins, Grau Técnico, Promove, Senac, UNA, Unifaveni, Uninter e UFSJ.

As instituições que ainda não são conveniadas devem entrar em contato com a Comissão de Estágio por meio do e-mail processoseletivo@administracao.setelagoas.mg.gov.br. “Importante ressaltar que as instituições que já são conveniadas, mas que estão com a data do instrumento próxima ao fim e que desejam a renovação contratual, também devem procurar a Comissão para que os trâmites sejam iniciados em tempo hábil”, ressalta Amanda Pedrosa, presidente da Comissão de Estágio.