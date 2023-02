Vargas será primeiro chileno a completar 100 jogos pelo Atlético e mira top 3 de artilheiros gringos

Nos 99 jogos que fez até o momento com a camisa do Atlético, o atacante venceu 54, empatou 29 e perdeu 16, marcando 21 gols e dando 11 assistências. Antes dele, 10 gringos atingiram a marca histórica pelo Galo, sendo quatro argentinos (Pratto, Nacho Fernandez, Zaracho e Dátolo), dois uruguaios (Miguel Ortiz e Cincunegui), um paraguaio (Junior Alonso), um equatoriano (Cazares), um venezuelano (Otero) e um italiano (Benito Fantoni).

Vargas chegará a 100 jogos em um momento que conseguiu retomar a confiança e o carinho da torcida. Em 2021, fez gols importantes e ajudou o Atlético nas conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil – onde marcou duas vezes na final. Mas em 2022, ele não viveu um bom ano, ficando marcado pela expulsão infantil no jogo que culminou na eliminação atleticana na Libertadores.

Após isso, foi punido pelo clube e revelou ter tido depressão. Recuperado emocionalmente, o chileno ganhou uma segunda chance na reta final da temporada e foi crucial para o Galo conseguir uma vaga na Libertadores em 2023, participando de cinco gols nos últimos cinco jogos do Brasileirão. Neste ano, não saiu do banco no primeiro jogo oficial, mas foi acionado no segundo e, de quebra, deu uma assistência para Hulk marcar o gol da vitória.

Top 3 de artilheiros

Com 21 gols, Vargas é o quarto maior artilheiro estrangeiro da história do Atlético (ao lado de Savarino) e precisa de mais cinco para empatar com Romulo Otero (26 gols) e entrar no top 3.