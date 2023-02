Brock vê Mineiro como laboratório para evolução do Cruzeiro: ‘torcida não precisa ficar preocupada’

Após uma estreia com vitória, mas sem muito brilho, e um empate em casa na segunda rodada, o zagueiro Eduardo Brock mantém a calma e acredita no processo de evolução que o Cruzeiro terá. Jogador vê o estadual como laboratório para encaixar o time, que foi reformulado com relação ao ano passado.

“Estamos em um processo de formação, onde se trocou muitos jogadores. É um futebol diferente a forma de propor o jogo do Paulo (Pezzolano), não é algo que se transforma da noite pro dia, não é amanhã que vamos começar a jogar perfeitamente e acertar tudo. Os jogos do Mineiro são um laboratório, uma forma de melhoria, de entendimento do jogo do Paulo”.

Para Brock, o mais importante no momento, até mais do que vencer os jogos, é manter uma evolução no trabalho em campo: “Claro que a gente quer vencer todos os jogos, mas principalmente pensar na evolução de cada um e da equipe. A torcida não precisa ficar preocupada porque é um processo de evolução e conhecimento de todos”.