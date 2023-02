Goleiro Mateus e atacante Mikael são apresentados pelo América

O goleiro Mateus Pasinato, que chegou do Moreirense-POR, e terá a missão de substituir o lesionado Cavichioli, falou sobre a chegada ao time e a expectativa para a atual temporada.

“O América me abriu as portas para retornar ao futebol brasileiro e estou muito feliz pelo convite. Chego para ajudar o Clube. Era um sonho jogar a Série A e fico contente em realizar esse desejo vestindo a camisa do América”, comentou.