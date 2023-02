PM prende três suspeitos de roubo a residências em Sete Lagoas. Armas são apreendidas

Na quinta-feira (02), a Polícia Militar recebeu informações de que possíveis autores de roubo à residência da região estariam se escondendo um sítio na zona rural de Sete Lagoas. Os policiais militares foram até o local e abordaram uma mulher (25 anos) nas imediações do imóvel suspeito, que admitiu ser namorada de um dos denunciados e que no interior do imóvel havia armas de fogo.

Ao verificar o local, os militares localizaram um homem (26 anos) e um adolescente (17 anos). Outro suspeito evadiu pelos fundos do imóvel. No interior do imóvel foram encontradas duas armas de fogo calibre .380, uma com numeração raspada e a outra com suspeita de estar com a numeração adulterada e 15 munições do mesmo calibre.

Os três autores foram presos e conduzidos para a Delegacia e as armas e munições foram apreendidas.

Agência Local de Comunicação –25º BPM