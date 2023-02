Feito nos Estados Unidos, Mercedes-Benz GLE 63 S 4Matic Plus Coupe

Esse jipão com carroceria cupê briga na faixa nobre do segmento premium. Um terreno frequentado por modelos como Audi Q8, BMW X6 e Porsche Cayenne Coupé.

São jipões com motores e desempenho de superesportivos, mas com muito mais massa suspensa, devido à suspensão elevada, que é característico de um SUV. Com rodas com diâmetros entre 19 e 21 polegadas, ele definitivamente não foi feito para vencer trilhas sinuosas.

Na verdade, é um carro de luxo pensado para o consumidor endinheirado norte-americano. O cliente que busca no mesmo automóvel a praticidade de rebocar uma lancha para um final de semana no lago e também o lastro da marca alemã para estacionar na vaga privativa da empresa durante a semana.

Produzido na planta de Tuscaloosa, no estado norte-americano do Alabama, o GLE 63 S recebeu motor V8 biturbo 4.0 combinado com módulo 48 volts, que geram 612 cv e 75 kgfm.

Com o motor elétrico, a marca garante autonomia de 109 km. Um valor impressionante, no comparativo com modelos híbridos plu-in, que dificilmente passam dos 80 km. São valores que garantem uso cotidiano praticamente sem necessidade de acionar o motor a combustão.