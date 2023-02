Por que comer frutas e legumes todos os dias?

Constantemente escutamos: “Para a sua saúde, é importante comer frutas e vegetais todos os dias”. Mas o que essa frase realmente significa? Quais são os benefícios desses alimentos? E como comer o suficiente todos os dias?

Essa frase não é replicada à toa e o seu fundamento está baseado na premissa de que esse grupo alimentar contém vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, além de possuir baixa densidade calórica. É a partir dessa informação que começamos a entender a necessidade da ingestão de frutas e vegetais.

Nesse sentido, as vitaminas, de uma maneira geral, são necessárias para manter uma boa saúde e entre os alimentos que mais contêm, encontramos no topo da lista as frutas e verduras. E junto com os minerais se tornam essenciais para o bom funcionamento do corpo humano, cada um exercendo a sua função ou funções específicas.

Por exemplo, a vitamina A promove a proteção dos olhos, ajuda no crescimento dos ossos e protege a pele e o corpo contra infecções. As vitaminas do complexo B são, entre outras coisas, necessárias para a produção de energia e de hormônios, assim como para o funcionamento do sistema nervoso. Já a vitamina E tem propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras (dilatação dos vasos sanguíneos).

Frutas e vegetais também são boas fontes de minerais: potássio, manganês, magnésio e cobre. Esses diferentes nutrientes promovem a digestão, a prevenção dos danos causados ​​pelos radicais livres, a saúde dos ossos e dentes, bem como a produção de glóbulos vermelhos.

Mas isso não é tudo, muitos desses alimentos contêm uma boa quantidade de antioxidantes, que são substâncias que desempenham um papel fundamental na proteção e preservação da saúde, pois combatem os radicais livres produzidos pelo corpo e os que estão fora dele, como a poluição. Eles também colaboram no combate a doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e muitas doenças relacionadas ao envelhecimento.

Bioflavonóides, carotenóides, vitaminas C e E e selênio são as principais fontes naturais de antioxidantes; assim como frutas pequenas como framboesas, amoras, mirtilos e morangos. Quanto aos vegetais, podemos encontrá-los na beterraba, na alcachofra, no aspargo, no brócolis, no repolho roxo, no pimentão amarelo e na batata, principalmente os alimentos que possuem polpa colorida.

Como disse anteriormente, esse grupo alimentar também apresenta muita fibra, tanto solúvel quanto insolúvel. As fibras solúveis contribuem para retardar a passagem dos alimentos do estômago para o intestino, trazendo a sensação de saciedade, o que permite um melhor controle do peso corporal. Além disso, também ajudam a controlar a absorção de açúcares, garantindo a quantidade ideal no sangue; e previnem doenças cardiovasculares, pois têm a capacidade de reduzir o nível de colesterol LDL ruim. Por outro lado, a fibra insolúvel promove a regularidade intestinal e previne a constipação.

Para aproveitar ao máximo todas as fibras das frutas e vegetais, é melhor comê-los com a casca. Lembre-se, porém, de lavá-los bem antes de consumi-los para eliminar resíduos indesejáveis.

Outra particularidade desses alimentos é que eles têm baixa densidade calórica, ou seja, o número de calorias fornecidas por um grama de frutas e vegetais é baixo em comparação com outros grupos. Para a mesma porção, esses alimentos fornecem menos calorias, mas o estômago é preenchido da mesma forma e para de enviar sinais de fome. Seu alto teor de água e fibras acentua essa sensação de saciedade. Por isso, são um ativo importante na prevenção e tratamento do excesso de peso.

Esse consumo frequente também contribui para prevenir muitas doenças, ou seja, 700 gramas de frutas e vegetais, por dia, pode reduzir em cerca de 20% o risco de sofrer infarto do miocárdio. No entanto, é impossível isolar o efeito específico de cada tipo: portanto, é necessário variar o máximo possível para aproveitar todos os seus benefícios. Assim como manter uma dieta com, pelo menos, 5 a 7 porções, de 80 a 100 gramas, de cada um por dia. Portanto, não há necessidade de comer uma melancia inteira! Por exemplo, você pode considerar uma porção do tamanho de seu punho cerrado.

Se por um lado, destacamos todos os benefícios do consumo de frutas e vegetais, por outro, vale ressaltar o papel que os fertilizantes desempenham nessas culturas, pois são eles que disponibilizam os nutrientes para a produção e composição desses alimentos. Da mesma forma, todas as substâncias presentes nos alimentos, como fibras, vitaminas e antioxidantes necessitam dos nutrientes contidos nos fertilizantes.

Portanto, o porquê de comer fruta e legumes todos os dias vai muito além do alimento promover uma dieta balanceada, é preciso entender a função dos alimentos que consumimos e o quanto é importante para a nossa saúde e bem-estar que o que consumimos tenha um valor nutricional realmente satisfatório.

A NPV – Nutrientes para a Vida – nasceu com objetivo de melhorar a percepção da população urbana em relação às funções e os benefícios dos fertilizantes para a saúde humana. Braço da fundação norte-americana NFL – Nutrients For Life – no Brasil, a NPV trabalha baseada em informações científicas. O uso de fertilizantes de forma responsável e correta é o caminho para oferecer à sociedade oportunidade para maior segurança alimentar e qualidade nutricional dos alimentos e, sobretudo, produzindo de forma sustentável e com total respeito ao ambiente. Nutrir o solo, através dos fertilizantes, é a forma mais sensata de produzir alimentos em quantidade e qualidade para as pessoas, além de valorizar a preservação de nossas florestas.

A missão da NPV é esclarecer e informar a sociedade brasileira, com base em estudos científicos, sobre a importância e os benefícios dos fertilizantes na produção e qualidade dos alimentos, bem como sobre sua utilização adequada.

A NPV tem sua sede no Brasil, é mantida pela ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos) e operada pela Biomarketing. A iniciativa conta ainda com parceiros como: Esalq/USP, IAC, UFMT, UFLA e UFPR.

