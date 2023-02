Prefeitura de Sete Lagoas intensifica operação tapa-buracos com trégua das chuvas

O roteiro é amplo e vai onde os estragos, em consequência das fortes chuvas dos últimos meses, foram grandes.

Com a trégua do período chuvoso, a Prefeitura de Sete Lagoas retornou com força total a sua operação tapa-buracos. Uma verdadeira força-tarefa trabalha diariamente e de maneira simultânea em diversas regiões da cidade. Nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, as equipes foram vistoriadas pelo prefeito Duílio de Castro em locais onde era preciso uma atuação imediata.

O roteiro é amplo e vai onde os estragos, em consequência das fortes chuvas dos últimos meses, foram grandes. Neste primeiro momento, a prioridade são as ruas onde o tráfego é mais intenso e também nos itinerários do transporte coletivo.

“Faço questão de acompanhar esse trabalho que é um desejo enorme da população. Reforço que só podemos fazer este tipo de serviço quando não está chovendo. Isso porque a massa asfáltica sai da usina a 170 graus e deve ser aplicada no piso a 150 graus. O processo fica comprometido com a umidade. Esse é um problema de todos os municípios mineiros, inclusive da capital Belo Horizonte, mas aqui estamos preparados e não vamos parar”, destacou Duílio de Castro.

Somente nesta quinta-feira, o prefeito acompanhou de perto a operação nas ruas Padre Teodoro e Maringá (Aeroporto), Chiquinha Avelar (Progresso) e Venezuela (Bernardo Valadares). A intensidade vai continuar sempre que as condições climáticas forem favoráveis. “Sete Lagoas tem mais de 4 mil ruas e 270 bairros, mas estamos com dez caminhões grandes e as turmas estão empenhadas nesta operação. Vamos fazer o melhor e o mais rápido possível”, comentou Duílio de Castro.