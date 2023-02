Prefeitura entrega duas novas vans e continua o processo de renovação de frota da Educação

Em poucos meses, estão sendo entregues cinco ônibus, três micro-ônibus, duas vans e dois veículos menores

Conforto e segurança para os alunos que necessitam do transporte escolar. Esses são os objetivos da Prefeitura de Sete Lagoas com um cronograma de renovação de frota de veículos iniciado no ano passado. Na manhã desta quinta-feira, 2 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação recebeu do prefeito Duílio de Castro mais dois utilitários que fazem parte deste processo. A entrega contou com a participação de vereadores e servidores municipais.

As vans já serão integradas ao sistema imediatamente. Um será exclusivo para o atendimento de alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o outro será direcionado para a estrutura da educação. Os veículos são oriundos de emendas parlamentar viabilizadas pelo então deputado federal Marcelo Aro. “Seguimos com nossa proposta de substituir os veículos com vários anos de uso. Esse melhoramento da frota é muito importante. A modernização da educação é abrangente refletindo no ensino, bem-estar dos alunos e, consequentemente, na melhoria no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A educação muda a vida das pessoas e vamos continuar firmes nesse processo.=”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

Vans, ônibus e micro-ônibus são utilizados para o transporte escolar urbano e rural. Os veículos tem capacidade, inclusive, para receber alunos portadores de deficiência. Um grande reforço para aumentar a qualidade do ensino. “A educação agradece esse esforço para garantir o transporte de qualidade dos nossos estudantes. Esse processo é contínuo e no próximo dia 16 de fevereiro vamos receber três micro-ônibus com trinta lugares”, ressaltou Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Com veículos novos, a educação púbica municipal segue no caminho certo.