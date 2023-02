Senac contrata docente para o curso Técnico em Enfermagem em Sete Lagoas

Inscrições devem ser feitas no site da instituição até 5 de fevereiro

Oportunidade no mercado de trabalho na área da saúde: O Senac em Sete Lagoas está com vaga aberta de Instrutor de Formação Profissional para o curso de Técnico em Enfermagem. Os interessados devem se inscrever pelo site, até domingo 5 de fevereiro.

O profissional selecionado será responsável por supervisionar estágios e ministrar aulas conforme a área de atuação (Técnico em Enfermagem), trabalhando o conteúdo teórico e prático junto aos alunos de forma a fixar e aprimorar o aprendizado e desenvolver competências.

Para se candidatar, é necessário ter graduação em enfermagem e experiência comprovada na área. Por se tratar de aulas presenciais, é fundamental residir no município ou em local próximo, de fácil acesso. A oportunidade é extensiva a pessoas com deficiência (PCDs).

A instituição oferece: vale transporte, vale refeição ou alimentação, vale lanche, convênio médico e odontológico UNIMED, convênio com SESC, auxílio creche, previdência privada, bolsa estímulo e isenção de taxa nos cursos do Senac, entre outros benefícios.

Banco de Talentos

O Senac também está cadastrando no Banco de Talentos docentes de todas as áreas, Intérpretes de Libras e Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS. As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac. A seleção ocorrerá de acordo com as vagas disponíveis, os requisitos do cargo, as experiências e expectativas de carreira do candidato.

Sobre o Senac Sete Lagoas

O Centro de Educação Profissional em Sete Lagoas está em atuação desde 1996 e destaca-se por atuar principalmente nas áreas de Gestão, Informática e Saúde. A unidade, considerada de médio porte, é especializada em oferecer cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA, além do ensino técnico com os cursos em Enfermagem, Estética, Administração, Segurança do Trabalho e Logística, além da modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados. Os cursos técnicos são os mais procurados (Segurança do trabalho, Enfermagem, Informática, Estética. As aulas têm acontecido de forma remota neste momento.

O Senac conta uma unidade própria em Sete Lagoas para atender as comunidades com cursos, palestras, workshops e oficinas de atualização e qualificação profissional. Conceição do Mato Dentro, Santana do Riacho (Serra do Cipó), Matozinhos, Pompéu, Paraopeba e Araçaí são alguns dos municípios atendidos pela unidade.

Serviço:

Vaga para docente no curso Técnico em Enfermagem

Inscrições: até domingo, 05 de fevereiro pelo https://trabalheconoscosenacmg.gupy.io/

Endereço: Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena

Mais informações: (31) 3779-6200