Douglas Melo assume seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa

Momento histórico: pela primeira vez Sete Lagoas tem um deputado estadual empossado por três vezes.

O deputado estadual Douglas Melo tomou posse em sessão solene na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para seu terceiro mandato na tarde desta quarta-feira (01). É a primeira vez que um político de Sete Lagoas que ocupa o cargo de deputado estadual é empossado para o terceiro mandato, outros ex-parlamentares da cidade haviam ocupado cargo por no máximo duas vezes.

Vale lembrar que Douglas foi o único candidato de Sete Lagoas eleito nas eleições passadas ao cargo de deputado com 64.170 votos, a maior votação na história de um deputado na cidade e região. Filiado ao PSD, Douglas superou os demais candidatos que disputavam por uma das 77 vagas na ALMG. Douglas Melo teve uma votação expressiva. Foi votado em mais de 200 cidades, sendo que em 18 municípios foi o deputado majoritário.

Para o deputado este será o mandato de maior vitórias para região, já que ele é amigo pessoal do presidente eleito da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, e já assumiu que será base do governador de Minas, Romeu Zema, na casa legislativa, juntamente com seus colegas De partido do PSD.

Douglas Melo frisou que a prioridade do terceiro mandato é entregar o Hospital Regional, obra esperada pela população por tantos anos, além da duplicação da MG-424 e a pavimentação da estrada entre Sete Lagoas a Araçaí. O deputado finalizou agradecendo aos eleitores e disse querer um terceiro mandato ao lado das pessoas que primam pelo fortalecimento da nossa microrregião.

Assessoria de Imprensa