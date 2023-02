Arena Day e ingresso a meia entrada para todos são atrações para Democrata e Villa Nova, na Arena

A partida do Democrata contra o Villa Nova, na Arena do Jacaré, no próximo sábado (04), às 16h, terá novidades para a torcida. Todos que comprarem ingressos antecipados até a sexta-feira (03) vão pagar meia entrada, R$ 15. Outra novidade é que mais uma edição do Arena Day com música ao vivo vai embalar o estádio antes de a bola rolar.

Os ingressos com preços promocionais já estão à venda pelo site oficial democratajacare.com.br. As atrações musicais serão divulgadas em breve nas redes sociais do clube. Um desconto de 8% em todos os itens do cardápio para quem aderir a tecnologia One ID também é atrativo. As tags será distribuídas de graça para os interessados.

A venda dos ingressos físicos começam nessa quinta-feira (02). Além da Arena do Jacaré, os bilhetes estão à venda nos pontos tradicionais. Lojas Beco (Emílio de Vasconcelos e Monsenhor Messias), Carnes e Afins, Casa Progresso, Cooperlíder, Mobiliadora São José, Padaria 24h, Padaria Lanza, Seven Lakes Barber Shop e Padaria Morro Vermelho.

As ações desenvolvidas pela diretoria é para que a torcida se mobilize e vá em bom número apoiar a equipe que busca a primeira vitória no campeonato mineiro. Em campo a preparação segue com treinos pela manhã ao longo da semana. A concentração começa a partir da tarde de sexta-feira no Hotel Atlas.

por Marcelo Paiva