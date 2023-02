Wallisson aparece treinando normalmente na Toca II e deve encarar o América em Brasília

No início das vendas, o ticket mais barato custava R$ 99 e o mais caro R$ 498. Nesta terça, o site onde está sendo comercializado o ingresso, alterou os valores. Quem quiser acompanhar o clássico terá que desembolsar o valor de R$ 77,28, na entrada mais barata, ou R$ 445,76, no mais caro, incluindo taxa.

Sobre os custos da entrada, Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da SAF Cruzeiro, disse em live que pouco pode fazer, já que o mando de campo é do América. O time alviverde negociou a “venda do mando de campo” com o grupo de comunicação Metrópoles, que chegou aos valores direcionados ao público. Para adiquirir o bilhete, basta o torcedor acessar o site: https://www.bilheteriadigital.com/america-mg-x-cruzeiro-04-de-fevereiro