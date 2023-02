Atlético entra no top 3 dos clubes mais valiosos do Brasil; Cruzeiro e América estão fora do top 10

Um estudo sobre o valor das equipes do Brasil colocou o Atlético como o terceiro mais valioso, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras. O Alvinegro teve grande crescimento em relação aos últimos anos e se distancia dos seus rivais locais, Cruzeiro e América, que estão fora do top 10.

O levantamento é da SportsValue, que faz esse estudo desde 2020, baseado nos seguintes aspectos: Ativos circulantes (caixa, bancos e aplicações financeiras); ativos imobilizados (estádio, centro de treinamento e outras edificações); valor da marca (tamanho da torcida, distribuição geográfica, engajamento, potencial de mercado consumidor do clube, índice de potencial de consumo, potencial esportivo e aproveitamento real das receitas oriundas da marca); jogadores (valor do plantel do time profissional atual e registro contábil dos gastos de formação de jogadores das categorias de base) e direitos esportivos (receitas garantidas, inerentes às competições que o clube participa).

Em 2022, com os investimentos na Arena MRV, que está prestes a ser inaugurada, o Atlético bateu um valor de marca de R$ 3,1 bilhões, aumentando em 59% em relação ao ano de 2021, quando foi avaliado em R$ 1,9 bilhão. Na primeira pesquisa, em 2020, o Alvinegro foi avaliado em R$ 1,7 bilhão.

Com a avaliação em mais de R$ 3 bilhões, o Atlético ultrapassou o Corinthians (R$ 2,9 bilhões) e entrou no top 3 dos mais valiosos do país, ficando atrás de Palmeiras (R$ 3,4 bilhões) e Flamengo (R$ 3,8 bilhões).

Cruzeiro

Com a SAF e retorno para a Série A conquistados em 2022, o Cruzeiro conseguiu um pequeno aumento no seu valor, passando de R$ 635 milhões em 2021 para R$ 868 milhões no último ano. Apesar disso, caiu uma posição, estando agora em 13°. O clube teve grande perda de valor na virada de 2020 para 2021, pois era avaliado em R$ 837 milhões.

A Raposa ainda é o único clube que fica no negativo quando subtraímos o valor do clube pelo valor das dívidas operacionais: 686 (valor do clube) – 788 (dívidas) = -103 milhões.

Ronaldo e nova patrocinadora buscam aumentar o valor do Cruzeiro (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

América

O América, que vem em grande crescente nos últimos anos, também crescimento no seu valor. Em 2020, o Coelho era avaliado em R$ 320 milhões. Em 2021, subiu para R$ 402 milhões, e em 2022 chegou a R$ 500 milhões. O alviverde ocupa o 18° lugar.