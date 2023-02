Municípios atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho vão receber usinas de energia solar

Serão construídas 50 novas instalações. Outras duas já existentes serão adquiridas, informa comitê gestor

Sete municípios atingidos pelo rompimento da Vale em Brumadinho vão receber 52 usinas fotovoltaicas para geração de energia. Em outra iniciativa, agricultores do município começaram a receber as placas fotovoltaicas para o funcionamento de miniusinas nas propriedades rurais atendidas no Programa de Fomento Agro.

O projeto que contempla as 52 estruturas será executado pela mineradora em Biquinhas (3), Caetanópolis (6), Felixlândia (1), Florestal (1), Maravilhas (21), Pequi (11), São José da Varginha (9). As usinas têm como principal objetivo reduzir os gastos municipais com energia elétrica, permitindo assim o direcionamento dos recursos para áreas prioritárias como saúde, educação e assistência social. Em Maravilhas, o projeto ainda vai destinar usinas fotovoltaicas a agricultores familiares selecionados pelo município.

Essas iniciativas foram definidas e detalhadas de forma conjunta com os municípios atingidos, que conhecem e acompanham todas as etapas, custos e cronogramas. Toda a execução realizada pela Vale é monitorada pela auditoria da Fundação Getulio Vargas (FGV), sob fiscalização dos compromitentes do Termo de Reparação – Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).

Serão construídas 50 novas usinas, e outras duas já existentes serão adquiridas – uma em Felixlândia e uma em Florestal. Todas serão repassadas às respectivas prefeituras. São estruturas de diversas capacidades de geração, montadas em locais estratégicos nos municípios.

Os prazos para as entregas são variados conforme a dimensão e complexidade das estruturas e vão de dez meses a um ano e três meses. O custo estimado para viabilizar as 52 usinas é de R$ 26.5 milhões. Os projetos foram definidos após a Consulta Popular realizada nos 26 municípios atingidos.

O recurso é referente ao Anexo I.3 do Acordo de Reparação aos danos provocados pelo rompimento da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, que tirou a vida de 272 pessoas e provocou uma série de danos ambientais, econômicos e sociais.

Fotovoltaicas para produtores de Brumadinho

Agricultores de Brumadinho atendidos dentro do Programa de Fomento Agro (Anexo I.4) começaram a receber placas para a instalação de mini usinas fotovoltaicas. Ao todo, estão previstas a entrega de 41 placas. As duas primeiras foram instaladas entre dezembro e janeiro. Conforme cronograma, a Vale tem até junho deste ano para concluir as instalações. O investimento previsto para viabilizar esta ação é de R$ 1.434.127,01.

Usinas nos municípios



Biquinhas

Valor: R$ 946.546,16

Objeto: fornecimento e instalação de três usinas fotovoltaicas de microgeração distribuída

Previsão de conclusão: o cronograma apresenta duração total de 11 meses

Caetanópolis

Valor: R$ 2.374.214,80

Objeto: fornecimento e instalação de seis usinas fotovoltaicas de microgeração distribuída

Previsão de conclusão: o cronograma apresenta duração total de um ano e um mês

Felixlândia

Valor: R$ 7.762.802,49

Objeto: aquisição de uma usina fotovoltaica de mini geração distribuída, já construída e em operação, que possua uma potência instalada aproximada de 887 kW

Previsão de conclusão: dez meses

Florestal

Valor: R$ 4.600.695,77

Objeto: aquisição de uma usina fotovoltaica de mini geração distribuída, já construída e em operação, com potência aproximada de 517 kW de capacidade instalada

Previsão de conclusão: dez meses

Maravilhas

Valor: R$ 3.682.350,62

Objeto: fornecimento e instalação de 21 (vinte e uma) usinas fotovoltaicas de microgeração distribuída

Informação complementar: Doze destas usinas serão destinadas a agricultores familiares selecionados pelo município

Previsão de conclusão: 14 meses

Pequi

Valor: R$ 4.086.346,78

Objeto: Fornecimento e instalação de 11 usinas fotovoltaicas de microgeração distribuída

Previsão de conclusão: 12 meses

São José da Varginha

Valor: R$ 3.076.347,48

Objeto: fornecimento e instalação de nove usinas fotovoltaicas de microgeração distribuída

Previsão de conclusão: 14 meses

Agência Minas