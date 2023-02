Serviço de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde está em novo endereço

A mudança para uma região mais centralizada, de fácil acesso, vem agregada a uma estrutura nova e mais sofisticada

O Serviço de Atenção Especializada de Sete Lagoas – SAE, que funcionava na rua Itália Pontelo, 41, bairro Chácara do Paiva, no prédio do antigo PA central, está agora em novo endereço. Agora, a unidade está atendendo o público alvo na rua Quintino Bocaiúva, 345, Centro, bem em frente ao Hospital Libertae.

A mudança para uma região mais centralizada, de fácil acesso, vem agregada a uma estrutura nova e mais sofisticada. O SAE conta com uma equipe técnica especializada com Infectologista, Pneumologista, Psicologia, Enfermagem, Farmacêuticos e profissionais de apoio que atendem a 34 municípios da região.

O ambulatório de doenças infectocontagiosas atende pacientes portadores de HIV Positivo, Leishmaniose, Tuberculose, Esporotricose e Hanseníase. Além disso, a unidade conta ainda com uma farmácia dotada de medicamentos específicos para as demandas tratadas no local, denominada Unidade Dispensadora de Medicamentos – UDM.

Para a utilização dos serviços especializados do SAE, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência (ESF, Centro de Saúde ou UBS) onde recebe o encaminhamento específico para o seu caso.

Vale ressaltar que na unidade também funciona o Centro de Testagem Anônima para Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs, Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e HIV. “As pessoas que não querem ir às unidades de saúde para realização de testes rápidos podem encontrar esse serviço no SAE. Nossas portas estão abertas de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h, para a prestação deste serviço”, ressalta a coordenadora da unidade, Junia França. Os testes levam em média 15 minutos e o paciente já sai com o resultado em mãos. Para mais informações, ligue 3771-1478.