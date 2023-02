Deputado Douglas Melo, acompanhado de lideranças da região, reúne com o vice-governador do Estado para buscar recursos

O professor Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais, recebeu as demandas da microrregião e garantiu presteza em soluciona-las

O deputado estadual Douglas Melo organizou a comitiva de prefeitos, vices e lideraças que foram a Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (31/01), o objetivo da reunião foi articular recursos para diversos projetos a serem aplicados na região e debater as nossas principais demandas. Estiveram presente, Sargento Dalton, prefeito de Santana de Pirapama; Jocimar Brandão, prefeito de Prudente de Morais; Aroldinho, prefeito de Paraopeba; Luiz da Ambulância, prefeito de Jequitibá; Mário Reis, prefeito de Papagaios; Miguelzinho de Helmar, prefeito de Joaquim Felício; Júninho, prefeito de Inhaúma; Cláudio de Nicote, prefeito de Fortuna de Minas e Joãozinho Procópio, prefeito de Caetanópolis. Também estiveram presentes o vice-prefeito de Baldim, Emerson Melo; o vice-prefeito de Cordisburgo, Aldair; Juca Bahia, primeiro suplente a deputado federal pelo partido Podemos, Lucas Brito, advogado e ex-procurador geral do município de Sete Lagoas e os chefes de gabinete Roberto, de Paraopeba e Humberto de Jequitibá.

Douglas Melo comentou sobre a importância da reunião,“ Juntamente com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças da região estivemos reunidos com o vice-governador do Estado, afirmo que foi uma reunião extremante importante, pois a linha de frente da gestão estadual pode receber as nossas principais demandas vindas dos gestores das nossas cidades. O Hospital Regional e as obras de duplicação da MG-424 foram os assuntos principais do nosso encontro, além de obras e recursos para nossos municípios. Deixo meu agradecimento ao vice-governador, professor Mateus, por nos ouvir e comprometer em estudar meios de atender aos nossos pedidos. Deixo também o meu agradecimento a todos que acreditam no nosso trabalho e caminham conosco. Como sempre digo: não é nada mais que nossa obrigação, mas fazer a nossa obrigação bem feita é o que nos motiva a superar os desafios. Vem muita coisa boa por aí, contem com o meu trabalho.’’ finalizou o parlamentar.

Os representantes municipais avaliaram a agenda como fundamental e produtiva. “Este trabalho coletivo em prol dos municípios, como vem desempenhado Douglas Melo, é fundamental para o desenvolvimento das cidades. Ele representa Minas Gerais com força, talento e dedicação.” disse Miguelzinho, prefeito de Joaquim Felício, representando que ali estavam.

