Associação cultural representa Sete Lagoas em Aparecida do Norte – SP

Recém criada, no bairro Progresso, a Associação “Caravana de Reis São Vicente de Paula” enviou, na quinta-feira, 19 de janeiro, duas delegações culturais de Sete Lagoas à Aparecida do Norte-SP. O intuito é representar o município no Encontro Nacional de Folias de Reis que acontece há mais de 30 anos naquela cidade.

Com locais já definidos em vários pontos de Aparecida, a primeira a se apresentar foi a Caravana de São Sebastião Defensores do Evangelho São Vicente de Paula, que encerrou sua jornada lá na Igreja de São Sebastião. Em seguida, a Caravana de Reis São Vicente de Paula assumiu a peregrinação passando pela basílica antiga, em cortejo até a nova basílica de Nossa Senhora Aparecida, acompanhada de mais de 500 grupos de todas as partes do Brasil.

O festejo estima mais de 50 mil pessoas, em trânsito pela cidade, começando na quarta-feira (18), com encerramento no domingo 22.

Amparados pela associação, os grupos saíram de Sete Lagoas na quinta-feira à noite, chegando pela manhã no estado de São Paulo, com compromissos diversos já no dia da chegada. O mestre de Folia de Reis, Wilson de Paula (Popó) declarou emocionado seu sentimento quanto à manutenção das tradições culturais. “Nossa cultura popular sustenta a alma de nosso povo”, evidenciou.

As delegações já são tradicionais em Sete Lagoas, ambas reconhecidas pelo IEPHA/MG – Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e agora estão reivindicando o status de uma associação formalizada com sede no bairro Progresso. “Vamos somar ainda mais com as expressões de nossa cultura sete-lagoana”, destacou entusiasmado, Peter Gonçalves, morador do bairro Progresso e militante cultural.

Vale lembrar que, as Folias de Reis são reconhecidas por força de lei como patrimônio cultural imaterial do estado de Minas Gerais, além de serem parte da nossa identidade cultural.