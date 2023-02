Mancini foca em semana cheia e nova estratégia para vencer o Cruzeiro em Brasília

Diferente do duelo contra o Villa Nova, Mancini tem mais informações sobre o rival celeste, o que facilita na apresentação do modelo de jogo escolhido aos jogadores.

Para esse confronto, Vagner Mancini espera contar com os retornos do goleiro Matheus Cavichioli, que ficou de fora contra o Leão com um incômodo no joelho direito, e do meio-campista, Benitez, que sentiu um desconforto muscular durante a última semana.

Diferente da última temporada, o Coelho começou o ano mostrando que o ataque, a principal dor de cabeça do treinador e dos torcedores, está afiado. Nas duas partidas oficiais, foram 6 gols marcados. Enquanto Aloísio “Boi Bandido” balançou as redes por duas vezes, Wellington Paulista e Dadá Belmonte anotaram um tento cada.

Os outros dois vieram dos meias Benitez e Juninho, responsáveis pelas construções das boas jogadas ofensivas do time alviverde. Além do gol, o capitão Juninho é dono de duas assistências na temporada.

Esse pode ser o trunfo do América para superar a Raposa, em Brasília. Dono do jogo, o Coelho optou mandar a partida para a Capital do país após receber uma proposta financeira vantajosa de um grupo de comunicação.