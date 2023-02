Pezzolano pode promover estreias contra o América ; Gilberto deve ganhar ‘minutagem’

O técnico Paulo Pezzolano afirmou durante a coletiva pós-jogo no sábado (28) contra o Athletic, que o Campeonato Mineiro segue sendo um laboratório para ajustar a equipe para a temporada, além de servir para avaliar os jogadores individualmente. Dessa forma, o comandante poderá promover a estreia de reforços que chegaram para esta temporada contra o América, no sábado, às 16h30, em Brasília.

Presentes no banco de reservas nos dois primeiros jogos, os zagueiros Reynaldo e Neris aguardam a primeira oportunidade para entrar em campo com a camisa celeste. Na lateral-direita, William, que chegou ao clube ainda em recuperação de uma lesão no tendão do joelho direito, já treina com o grupo e pode ser relacionado pela primeira vez pelo comandante.

Já o atacante Gilberto, o mais novo a integrar o elenco, esteve no banco de reservas no último jogo, e deve ter o nome novamente entre os relacionados para o Clássico. O atacante tem a semana cheia para conseguir se aproximar do ritmo dos novos companheiros e poder atuar por alguns minutos contra o Coelho.