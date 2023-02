Ademir espera uma temporada melhor no Galo atuando agora como meia direita no time de Coudet

E mesmo contestado em 2022, o jogador recebeu inúmeras sondagens de diversos clubes querendo contar com o jogador nesta temporada, porém, a diretoria do Atlético liberou o jogador, também por um pedido de “El Chacho”.

De acordo com Ademir, o trabalho no dia a dia e os esquemas táticos apresentados pelo treinador “não é normal de se ver jogar aqui no Brasil”. E isso agrada não só o atacante, mas todo o elenco alvinegro dando um “ânimo novo”.

“Fico muito feliz com esse reconhecimento dos outros clubes interessados, mas fico mais feliz do professor querer contar comigo, sei que tem muita coisa para evoluir, para melhorar, mas só de ter esse reconhecimento me dá um ânimo a mais para batalhar na sequência e ter sucesso aqui no Galo” disse o jogador, que ainda ressaltou que o trabalho do comandante é diferenciado no futebol brasileiro.

