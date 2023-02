A Advocacia 5.0 e o novo profissional do Direito

SKEMA lançou curso de Direito em Belo Horizonte e foca em habilidades e competências que vão além do tradicional. Ferramentas tecnológicas, Inteligência Artificial e noções de mercado se tornaram essenciais e agregam na formação do profissional do Direito nos dias atuais.

A SKEMA, School of Knowledge Economy and Management lançou o Curso de Direito da SKEMA Business School Brasil. A criação deste curso faz parte da proposta da Instituição em desenvolver uma escola mundial abrangente e dotada de formas de ensino que ultrapassem abordagens tradicionais de educação. O curso foi estruturado para habilitar o aluno a atuar nas carreiras jurídicas tradicionais, na área empresarial e na interface entre direito e tecnologia. A grade curricular mantém todo o arcabouço teórico e prático clássico e contempla conteúdos relacionados a novas ferramentas como processos eletrônicos, legal design, proteção de dados e inteligência artificial.

A proposta da instituição é formar profissionais preparados para atuar no contexto global e digital, de forma humana e sensível à diversidade e à ética. O formato vem se consolidando e já é aplicado dentro da SKEMA em um curso de extensão, o Nanodegree em Direito e Inteligência Artificial.

A funcionária pública Marina de Castro Firmo, de 26 anos, é ex-aluna da SKEMA, onde concluiu um Nanodegree em Direito e Inteligência Artificial em 2021.

Graduada em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e em Direito pela PUCMINAS, Marina sempre teve muito interesse pelas disciplinas tradicionais do direito, por novas tecnologias e inteligência artificial. Durante a sua especialização na SKEMA, ela teve a oportunidade de unir as duas paixões e acredita que essas diferentes áreas do conhecimento se integram para produzir melhores resultados. “O direito é um reflexo da sociedade e precisa acompanhar as mudanças que vão acontecendo, naturalmente, com o passar do tempo. A carreira tem como base preceitos e disciplinas tradicionais, mas a tecnologia trouxe novas questões que perpassam o direito, como direitos autorais na era da internet, Legal Design, proteção de dados pessoais e Inteligência Artificial. Além disso, as ferramentas tecnológicas podem auxiliar as equipes em processos que envolvem grande quantidade de documentos”, afirma Marina.

Ainda segundo ela, o conhecimento na área do Direito, aliado ao conhecimento tecnológico são essenciais também para os profissionais liberais: “Para um advogado que tem seu próprio escritório, a tecnologia é uma aliada na gestão dos processos internos e o conhecimento de mídias e redes sociais é muito importante atualmente. O profissional precisa acompanhar as mudanças, ou corre o risco de ficar obsoleto”, finaliza.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal já conta com o auxílio de uma IA que tem como objetivo otimizar a análise dos processos e diminuir o tempo de tramitação. O Projeto Victor, iniciado em 2017 por meio de uma parceria entre o STF, a UNB e a Finatec, é um sistema de inteligência artificial que auxilia o tribunal na análise e classificação de recursos extraordinários vindos de todo o país. Em sua quarta versão, o projeto diminui o tempo gasto com a distribuição de documentos, classificando os textos por temas. Por se tratar de uma IA, o Victor funciona como um indicativo e o resultado final de suas avaliações passa pela aprovação dos ministros.

Para Luiz Felipe Corrêa Moreira, procurador da Fazenda Nacional – Seccional Sete Lagoas e representante da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), uma formação ampla e que vai além do ensino tradicional é um diferencial importante. “A tecnologia é uma ferramenta essencial aos operadores do direito nos dias atuais. A digitalização dos processos judiciais e a virtualização do atendimento ao público demonstram que se trata de um caminho sem volta. A jurimetria é um exemplo claro de instrumento tecnológico apto ao auxílio do profissional. Além disso, o conhecimento da atividade empresarial e as constantes alterações no cenário negocial impõem ao jurista a qualificação técnica para o enfrentamento dos desafios encontrados em sua atuação consultiva e contenciosa”, afirma. Segundo Luiz Felipe, a PGFN caminha para a especialização de seus membros nas várias vertentes de atuação. Como órgão de assessoria jurídica do Ministério da Fazenda, defesa da União Federal em juízo e cobrança da dívida tributária federal, a capacitação e qualificação de seus servidores é extremamente necessária para otimizar os trabalhos e atender o aumento das demandas existentes. “A globalização e gerenciamento fazem parte da rotina do órgão, além do incremento de ferramentas tecnológicas que permitem a captação de informações e sua transformação em dados que serão utilizados na tomada de decisões sensíveis à administração pública federal”, conclui.

