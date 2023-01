Atualização: BR -040 segue parcialmente interditada sentido Brasília na altura de Caetanópolis

A BR-040 segue parcialmente interditada no sentido Distrito Federal na altura de Caetanópolis

Um micro-ônibus que carregava 26 pessoas capotou e caiu de um desnível de seis metros na BR-040, km 458, em Caetanópolis, região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas, sendo transportadas pela aeronave Arcanjo. As outras 21 vítimas, que tiveram fraturas e escoriações mais leves, serão transferidas para o hospital por terra com ambulâncias, que já estão no local.

Ainda não há informações sobre sexo e idade das vítimas. A via segue parcialmente interditada no sentido Distrito Federal.

Com Corpo Bombeiros Sete Lagoas

Prefeitura de Sete Lagoas faz força-tarefa para socorrer 20 vítimas de acidente na BR-040

A Prefeitura de Sete Lagoas fez uma verdadeira força-tarefa para prestar socorro às vítimas de um grave acidente ocorrido na BR-040 no início da tarde desta segunda-feira, 30 de janeiro. Equipes médicas foram mobilizadas para o Hospital Municipal onde estão sendo atendidos 20 passageiros do micro-ônibus que capotou e caiu de um desnível de seis metros, no km 458, em Caetanópolis.

Por orientação do prefeito Duílio de Castro, profissionais que atuam no sistema público de saúde de Sete Lagoas se deslocaram para o atendimento emergencial das vítimas. “Agimos rapidamente na gestão desta crise. Infelizmente, foi um acidente grave com muitas vítimas e assim que fomos informados iniciamos uma operação emergencial e planejada para este momento. Esperamos que todos os pacientes retornem bem para seus lares o mais rápido possível”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante visita ao hospital.

O planejamento da operação foi iniciado com o deslocamento de viaturas do SAMU para o local do acidente. Uma ação conjunta com a Via-040 e o Corpo de Bombeiros. “Toda nossa equipe foi organizada e escalas foram remanejadas para receber esses pacientes. Alguns profissionais até de maneira voluntária estiveram no atendimento. Agradeço a todos por esse comprometimento para garantir a saúde das pessoas”, ressaltou o Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

O último boletim, divulgado por volta das 17h20, esclarece que dos 20 atendidos, quatro já tiveram alta médica e apenas dois estavam em situação mais delicada na “sala vermelha”. “Está sendo um trabalho exemplar. Agradeço os profissionais que se dedicaram exclusivamente para este atendimento”, agradeceu o prefeito Duílio de Castro.