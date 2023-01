Sete Lagoas não registra óbitos na última semana, mas mantém quatro internações por Covid

Número de pessoas monitoradas com alguma síndrome gripal cai 34,5% em Sete Lagoas

Sete Lagoas chega nesta segunda-feira, 30 de janeiro, a 47.615 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia. São 319 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas (34,5% a menos que semana passada) e 20.405 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 56 pessoas em isolamento domiciliar, 46.841 casos curados e 84.691 testes negativos. Na última semana não foi registrado óbito por Covid no município. São até agora 717 óbitos desde o início da pandemia. Hoje são dois internados em UTI (Corinto e Paineiras) e dois em enfermaria, de Sete Lagoas e Baldim.

Semana epidemiológica

A quarta semana epidemiológica do ano (22 a 28/01) apresentou 104 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, uma redução de 3% em relação à semana anterior, que contabilizou 107 casos. A primeira semana do ano (01 a 07/01) teve 274 casos, a segunda semana (08 a 14/01) teve 161 casos. A 52ª semana do ano passado (25 a 31/12) teve 593 casos, a 51ª semana (25 a 31/12) teve 1.174 casos, a 50ª semana (11 a 17/12) teve 1.385, e a 49ª semana (04 a 10/12) teve 519 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes foi de 0,42 pacientes na quarta semana do ano, de 0,43 na terceira semana, de 0,65 na segunda semana e de 1,12 na primeira semana. Óbitos: julho terminou com seis registros, agosto foram cinco óbitos, setembro teve uma ocorrência e outubro também. Novembro terminou sem óbitos, enquanto dezembro fechou com dez e janeiro, até o momento, conta com sete.

Vacinação Covid

Os reforços da vacinação Covid para adultos a partir 40 anos estão disponíveis nas 20 salas de vacinação do Município. No caso da 2ª dose de Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose há mais de 60 dias é preciso fazer agendamento também em uma das 20 salas de vacinação do Município até a próxima quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Seguem em falta as vacinas contra a Covid Pfizer pediátrica e Coronavac.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.656 adultos e a 2ª dose em 179.061. Receberam 1ª dose da Janssen 5.977 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 17.811 vezes e a 2ª dose em 11.694 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 123.113 pessoas e a 2ª dose de reforço em 45.643 pessoas. Ao todo, 569.955 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 16 de janeiro.