PM apreende pés de maconha com suspeito de tráfico de drogas em Sete Lagoas

Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas, na Rua Santo André, no bairro Morro do Claro, em Sete Lagoas. A ocorrência foi registrada neste domingo (29).

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante busca pessoal foram localizadas duas buchas de maconha. Já na casa do autor, os militares encontraram outras 67 buchas de maconha, 01 comprimido de ecstasy, 05 pés de maconha e sementes da planta, além de 01 balança de precisão e 01 caderno com anotações referentes à venda de drogas.

O suspeito foi preso e conduzido e os materiais foram apreendidos. Todos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.

Com Polícia Militar