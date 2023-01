Câmara Municipal sedia reunião para tratar da concessão da MG-424

O Governo de Minas, através da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, esteve na Câmara Municipal de Sete Lagoas para apresentar projeto da concessão da MG-424. A reunião contou com a participação de representantes do Governo de Minas, o prefeito Duílio de Castro, o presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, a prefeita da cidade de Matozinhos, Zélia Pezzini, secretários municipais, vereadores e o diretor do consórcio executivo que ganhou a concessão da MG-424, Alberto Salum.

Trata-se do trecho de 51 km, entre Vespasiano e Sete Lagoas. Serão realizados diferentes tipos de intervenções de acordo com a necessidade de cada local, como por exemplo, a recuperação de pavimento, terceira faixa, contorno, intervenções de passarela, dentre outros. “Esse é um projeto concebido em 2018, que estava paralisado pelo Tribunal de Contas do Estado. Quando assumimos o governo, identificamos que a melhor alternativa para investimentos na MG-424 era destravar essa concessão, com o objetivo de recuperar essa via tão importante para toda a região. A partir de então, nos comprometemos a dialogar com os municípios para entendermos se o projeto continua aderente ou se é necessário fazer alguma alteração antes da ordem de início”, detalha o subsecretário de Transportes e Mobilidade de Minas Gerais, Gabriel Farjado. O Presidente da Câmara aproveitou o momento para ressaltar importantes pontos que precisam ser analisados e implementados no projeto.

Segundo Caio Valace, a Câmara Municipal tem sido palco de um grande debate regional estratégico para o futuro de Sete Lagoas e região. “A MG-424, da forma que se encontra hoje, tem travado nosso desenvolvimento e consequentemente impactado muito em nossas ações, principalmente no que se refere na atração de novos investimentos, o que resultaria em mais empregos para nossa população. Ficamos honrados em sediar essa reunião tão importante e podermos contribuir para que as coisas possam acontecer de forma democrática, através do diálogo e da discussão que nos permite intervir no que interessa para a evolução do nosso município”, disse o presidente.

IMPACTO NA REGIÃO

Conforme o CEO do Consórcio Previcon, Alberto Salum, Sete Lagoas será impactada positivamente com as intervenções, previstas para começar dentro de três meses. “A visão do Estado é fazer com que o vetor norte, região onde o município está localizado, se desenvolva. Ressalto que não é só a estrada que melhora, mas sim toda a região que recebe um impacto econômico social em todo o entorno”, ressalta.

Diversas autoridades políticas se manifestaram de maneira positiva diante sinalização do Estado de abrir diálogo com os municípios, atentando às necessidades de cada região. “Ficamos felizes com essa proveitosa reunião e em saber que muito em breve teremos o início dessa obra tão aguardada. Sete Lagoas tem mais de 23 mil atividades econômicas, portanto, é impensado uma cidade com essa estrutura não possuir ou estar próximo de um aeroporto e da capital. A mobilidade urbana é extremamente necessária para atender às empresas que aqui já estão instaladas e as que desejam se instalar. Fico feliz em poder dar a notícia ao povo de Sete Lagoas de que essa luta agora vai se consolidar”, comemora o prefeito municipal, Duílio de Castro.

Participação parlamentar

Além do presidente da Câmara, Caio Valace, também participaram da reunião, os vereadores Pastor Alcides (PP), Júnior Sousa (PSC), Carol Canabrava (Avante), Ivan Luiz (Patriota), José de Deus (Republicanos) e Roney do Aproximar (União Brasil).

O vereador Pastor Alcides expôs sua preocupação quanto às praças de pedágio, observando o grande número de trabalhadores que se deslocam diariamente para trabalhar em cidades vizinhas.

O vereador foi informado sobre os valores das tarifas atualizadas e sobre a atual discussão das políticas tarifárias. O vereador Ivan Luiz também demonstrou preocupação nesse mesmo ponto. “Em relação ao consórcio, claro que nós vamos nos debruçar em cima dessas questões para que o usuário da via, embora seja beneficiado na questão de ir e vir, seja prejudicado na questão financeira. Mas certamente o consórcio, junto ao Governo do Estado criará soluções que minimizem esse impacto”, acredita.

A vereadora Carol Canabrava questionou sobre a quantidade de passarelas apontadas no projeto. “Analisando o projeto, observei apenas duas passarelas e gostaria de saber se isso está sendo discutido, se essa quantidade realmente atende a população, se vai ser feita alguma alteração ou adequação”, indaga. O representante do Consórcio Previcon explicou que o projeto apresentado está com a modelagem de 2018, e que caso haja alterações, estas serão realizadas junto ao Governo de Minas e com as prefeituras no momento adequado.

“A gente vem com muita alegria participar dessa discussão que, na verdade, é uma chancela que o governo do Estado se propôs a fazer através da administração do governador Zema. Estou feliz em participar dessa construção e principalmente ter a oportunidade de ver as coisas acontecendo”, celebra o vereador Junior Sousa.

Ascom/Câmara Municipal