Dois homens são mortos a tiros no Verde Vale em Sete Lagoas

Um duplo homicídio foi registrado, neste sábado, 28, na rua Juarez Honório Sobrinho, no bairro Verde Vale em Sete Lagoas.

Dois homens foram alvejados com vários tiros, sendo um dentro de um estabelecimento comercial e o outro no passeio.

Segundo informações de testemunhas, as vítimas foram surpreendidas, pelos autores e não resistiram, vindo a óbito. As vítimas de iniciais J e I.

No local guarnições da PM e ambulância do SAMU, prestaram os primeiros atendimentos e sendo que a PM fez o isolamento do local do crime.

Os corpos serão removidos para o IML. Motivação e autoria dos crimes, ainda são desconhecidas até o momento.