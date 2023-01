América inicia venda de ingressos para o jogo contra o Villa Nova no Independência

A estreia do América em casa será no próximo domingo (29), às 18h30, contra o Villa Nova na Arena Independênica, e os ingressos para esse confronto começam a ser vendidos nesta quinta-feira (26), às 14h. O valor do ticket é de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, no setor especial, e R$80 / R$ 40 no setor Vip, ambos da Pitangui.

A torcida alviverde poderá adquirir a entrada pelo site https://americamg.eleventickets.com/#!/home , na Loja Oficial do América e nas bilheterias da Arena Independência. Já os adeptos do Villa Nova, que terão acesso ao portão 02 do estádio, onde fica a cadeira Especial Ismênia, só poderão realizar a compra via PIX, no valor de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. O encerramento das vendas ocorre no domingo, uma hora antes da partida começar.

Será o primeiro jogo do Leão do Bonfim no campeonato já que a partida contra o Ipatinga foi suspensa pelo STJD, devido ao imbróglio envolvendo o Betim. O desfecho da situação foi marcado para a próxima terça-feira ( 31).

Confira abaixo os detalhes da venda.

Horários da venda física: