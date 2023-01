Primeiro jogo do Galo na Arena MRV pode acontecer somente em agosto

Bruno Muzzi, CEO da Arena MRV, confirmou nesta tarde de quinta-feira (26), que o Atlético só deve jogar oficialmente no estádio a partir de agosto. As dificuldades para fechar as atrações para um dos eventos de inauguração e o atraso nas obras viárias são os principais responsáveis pelo adiamento.

Com a obra 94% pronta, o CEO confirmou que a data para o primeiro evento de inauguração segue mantida: 25 de março de 2023, no aniversário de 115 anos do clube.

“Estou mantendo no dia 25 (o primeiro evento), mas, as outras datas, em função das dificuldades, eu estou avaliando. Quando eu tiver uma data de artista, eu quero priorizar, para poder acomodar as demais. Isso pode acontecer de fato, mas será tudo no primeiro semestre”, disse Bruno Muzzi.

Alguns eventos que aconteceriam entre abril e maio também podem sofrer alterações. A dificuldade de datas do time internacional cotado para o amistoso de inauguração, inicialmente marcado para 19 de maio, pode atrasar essa e outras cerimônias de inauguração.