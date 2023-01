Conforme prometido, Ronaldo está em BH para acompanhar o treino e a estreia do Cruzeiro em casa

Ronaldo Fenômeno já está na Toca da Raposa II acompanhando os últimos trabalhos da equipe visando o confronto deste sábado (28), às 10h30, contra o Athletic, na Arena Independência. A partida marca a estreia da Raposa na nova casa, escolhida pela cúpula do sócio majoritário da SAF, com expectativa de lotação máxima.

Além do reencontro do patrão com a torcida, o dia será marcado pela apresentação do patrocínio máster do clube para a temporada: a casa de apostas Betfair; que inclusive tem Ronaldo como garoto propaganda desde o ano passado.