Jogos do Democrata na Arena terão sistema que vai revolucionar a experiência do torcedor

O Democrata faz sua estreia em casa no campeonato mineiro no próximo sábado (28), às 16h, contra o Pouso Alegre. O jogo pela segunda rodada será cheio de novidades para o torcedor. Uma delas vai impactar na experiência desde o acesso à Arena até chegar no consumo nos bares.

Ingressos, bebidas e lanches, por exemplo, serão comercializados em processo digital. Uma startup focada em experiência de consumo e otimização de jornada oferece diversas funções centralizadas em um chip conectado ao aplicativo Democrata Futebol Clube.

A parceira One ID é a responsável pelo sistema que já opera no Brusque e na Chapecoense. “O Democrata é o primeiro time da região sudeste a implantar a tecnologia”, informa o CEO da empresa, Sandro Ortiz, que negocia com outros gigantes da série A do Brasil.

COMO FUNCIONA?

O torcedor que adquiriu o plano de Sócio VIP no site do Democrata recebe um cartão com tecnologia NFC (leitura por aproximação) integrada. Nele estão vinculados os dados do torcedor além de um sistema de carteira digital com cashless (sem uso de dinheiro em papel).

O cartão é intransferível e o torcedor acessa a todos os jogos com o mesmo e tem a possibilidade de inserir créditos para consumir alimentos e bebidas no estádio de forma rápida e sem filas. A compra é feita diretamente no balcão de retirada dos produtos sem a necessidade de comprar antecipadamente fichas de consumo.

Os torcedores que adquirirem o Passaporte Alvirrubro recebem um chip adesivo que pode ser aplicado no celular, na carteira ou até mesmo no escudo da camisa. O chip é a prova d’agua e lavável. Com ele o torcedor garante as mesmas funções de acesso e consumo para as quatro partidas da primeira fase na Arena.

COMPRA AVULSA

Os torcedores que fizerem a compra avulsa de ingressos físicos na bilheteria serão orientados sobre o novo sistema por promotores parceiros. Os chips poderão ser recarregados para as compras nos bares durante os jogos.

COMO INSERIR CRÉDITOS?

Existem três formas de colocar dinheiro no cartão ou no chip adesivo:

APP DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE: O usuário cadastra seu cartão de crédito, o aplicativo não aceita recarga no cartão de débito ou pix. Feito este cadastro o sistema gera um cartão virtual com os dados do cartão físico dentro do app. Com o cadastro basta clicar no cartão virtual gerado, inserir o valor desejado e digitar sua senha de segurança cadastrada no primeiro acesso ao app. Na sequência o usuário vai receber uma mensagem no app “seus créditos foram inseridos com sucesso”

PROMOTORES DE VENDAS:

Caso o torcedor não tenha baixado o aplicativo, pode procurar pelos promotores oficiais do Democrata no estádio. Eles vão fazer a entrega de tags e inserir créditos para consumo no lado externo da Arena, nos acessos e nas arquibancadas do estádio.

Os promotores estarão identificados com camiseta branca com as marcas do clube e da One ID. Nesta operação serão aceitos pagamento no cartão de crédito, cartão de débito e pix. O torcedor procura os promotores e pode inserir o valor que desejar em seu chip.

GUICHÊS

Para inserir créditos em dinheiro o torcedor precisa procurar os promotores instalados nos guichês físicos de vendas de fichas de consumo localizados nos bares do estádio para realizar sua recarga.

COMO ACESSO O ESTÁDIO?

PARA SÓCIOS VIP, PASSAPORTE E PLANO KIDS o torcedor que adquiriu os planos apresenta seu cartão ou chip adesivo no portão de acesso correspondente onde será realizada a leitura dos chips para eventual liberação. Caso o usuário não apresente seu chip ele tem a possibilidade de retirar a segunda via com custo adicional de R$ 5 para o chip adesivo e R$10 para o cartão (exclusivo para sócios da modalidade VIP). O chip ou o cartão não apresentado, neste caso, fica inativo e desabilitado.

NÃO-SÓCIO

O torcedor não associado tem duas possibilidades para adquirir seu ingresso para o jogo. Com os promotores oficiais que estarão na parte externa dos portões de acesso ao estádio. Neste caso o processo de acesso é o mesmo dos planos de sócio VIP, Passaporte e Plano Kids. Cada chip corresponde a uma entrada com a possibilidade de inserir crédito neste chip, os promotores aceitam pagamentos nos cartões de crédito, débito e pix.

Outra opção é a compra do ingresso de papel com QR Code nas bilheterias da Arena. Neste caso o torcedor adquire o ingresso e apresenta para os promotores que recebem, fazem a leitura do QR Code para validar o acesso. As bilheterias aceitam todas as formas de pagamento (Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Pix e Dinheiro).

Por: Marcelo Paiva