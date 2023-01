Sete Lagoas: PM prende autores de roubo à residência e recupera materiais roubados

Na madrugada de ontem (25) a Polícia Militar foi acionada, pois, três indivíduos armados, aproveitando que um veículo adentrava na garagem de uma residência, invadiram o imóvel no bairro Mangabeiras com o intuito de roubá-lo. Os autores subtraíram diversos pertences da vítima, dentre os quais aparelhos de televisão, cinco mil reais em dinheiro, uma arma de fogo e um veículo GM Cruze de cor prata. De posse dessas informações, das características dos autores e de denúncias anônimas, a Polícia Militar chegou até uma residência no bairro Planalto, onde foram localizados e presos os três autores do roubo. Eles possuíam um simulacro de arma de fogo. Todos os demais materiais roubados foram recuperados. Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

*AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO / 25º BPM*