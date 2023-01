Decisão da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville está confirmada para domingo

Termina neste domingo, 29 de janeiro, a edição 30 da Copa Eldorado de Futebol Amador. A competição, que contou com 18 participantes nesta temporada começou em novembro e teve a presença de 12 equipes de Sete Lagoas e 06 de cidades adjacentes.

CAP do Progresso e União Alvorada decidem quem fatura os R$ 10.000,00, além do troféu e medalhas. O jogo está confirmado para domingo, às 10 horas da manhã, no Campo do Montreal, que em breve será batizado de Estádio Rosileia Dias, em homenagem à ex presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana, falecida em 2022. Por falar nisso, o troféu de campeão da Copa Eldorado também levará o nome de Leia Dias, num justo reconhecimento por todos os serviços prestados por ela ao esporte de Sete Lagoas e região.

A definição do local da partida teve uma série de capítulos desde o início da semana: A princípio, a decisão seria disputada na Arena do Jacaré, uma vez que os órgãos de segurança entendiam que num campo fechado, com boa estrutura, o controle de acesso do público seria mais fácil. Porém, após algumas reuniões com a participação da Diretoria da Rádio Eldorado, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretarias Municipais de Trânsito e de Esportes e do Prefeito Duílio de Castro, foi desenvolvido um plano especial de segurança para a final da Copa Eldorado em campo aberto. Neste plano, constam ações que vão desde a limpeza do entorno do Campo do Montreal, passando pelos cuidados com o gramado e até mesmo o fechamento de vias próximas ao local no dia do jogo.

Além disso, a Arena do Jacaré não teria condições de abrigar a partida no domingo pela manhã, já que no sábado será realizado o jogo do Democrata contra o Pouso Alegre, válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Esse evento tem previsão de encerramento para o início da noite de sábado e não haveria tempo hábil para a limpeza do estádio, incluindo cadeiras, banheiros, vestiários, setores de entrada, funcionamento de bares, etc.

Assim, a Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Trânsito e a Guarda Municipal estarão presentes no Campo do Montreal e um esquema especial de segurança está sendo preparado para a grande final. Na preliminar está previsto um jogo de futebol feminino entre os times do Bosque Sub-17 e Adulto.

CAMPANHAS – O CAP chega à decisão em busca do bicampeonato (foi campeão em 2011) com algumas curiosidades. O Tricolor do Progresso disputou 06 partidas na competição e venceu apenas uma no tempo normal. Foram 04 empates, uma derrota e uma vitória. Nas fases eliminatórias eliminou Montreal, Santa Helena e Ideal, todos nos pênaltis. O time marcou apenas 02 gols nesta edição.

O União Alvorada, atual campeão da Copa Click Sidão, chega com bastante moral na partida derradeira do torneio. O time, que estreou empatando contra o próprio CAP em 0 x 0, também realizou 06 jogos. Foram 03 empates e 03 vitórias no tempo normal. Foram 09 gols assinalados na disputa. Nas semifinais, eliminou o River, maior vencedor da Copa Eldorado (04 títulos), vencendo no tempo normal por 1 x 0.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.

A decisão deste domingo também será transmitida pelas plataformas digitais do site setelagoas.com.br.

por Álvaro Vilaça